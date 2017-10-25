В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове в дни игр «Зенита»

В Санкт-Петербурге решили ввести запрет на продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита». Ограничительные мер по спиртным напиткам будут действовать в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» во время проведения на стадионе матчей, сообщает «Росбалт».

ЗакС Петербурга уже принял соответствующий проект закона в первом чтении, который на обсуждение внес депутат Александр Тетердинко. Противники закона отмечают его бессмысленность, так в радиусе двух километров от стадиона и так практически нет магазинов.