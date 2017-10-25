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  • В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове в дни игр «Зенита»

В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове в дни игр «Зенита»

25 октября 2017, 17:39
16

В Санкт-Петербурге решили ввести запрет на продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита». Ограничительные мер по спиртным напиткам будут действовать в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» во время проведения на стадионе матчей, сообщает «Росбалт».

ЗакС Петербурга уже принял соответствующий проект закона в первом чтении, который на обсуждение внес депутат Александр Тетердинко. Противники закона отмечают его бессмысленность, так в радиусе двух километров от стадиона и так практически нет магазинов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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серега кашин
1508943753
кому надо тот и так найдет
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Tajik-za Zenit
1508944439
Это не поможет от тайников
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AntonAnchous
1508944804
Всяко пронесут ...
Ответить
GoLenaStop
1508945001
Глупый бессмысленный запрет. Кто захочет тяпнуть, тот всё равно придумает - где , как и с кем...
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Zenmaster
1508947279
Кто хочет выпить - тот всегда найдёт !!!
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3a zenit
1508954213
да все всегда накидывались до матча и шли на стадион.
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prezent2017
1508958246
Правильно. Пить надо перед телепизором.
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Lester84
1508958494
Правильно, чтоб Кокорин перед матчем случайно шампусик не купил))
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PooK-BARSUK
1508959302
Все всегда берут с собой.
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Артурка32
1509015698
"..в радиусе двух км.." - кому надо, тот и три сбегает за "пойлом" или заранее приобретут)))))
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