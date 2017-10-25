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    В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове в дни игр «Зенита»

    В Санкт-Петербурге решили ввести запрет на продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита». Ограничительные мер по спиртным напиткам будут действовать в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» во время проведения на стадионе матчей, сообщает «Росбалт».

    ЗакС Петербурга уже принял соответствующий проект закона в первом чтении, который на обсуждение внес депутат Александр Тетердинко. Противники закона отмечают его бессмысленность, так в радиусе двух километров от стадиона и так практически нет магазинов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 17:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 октября 2017, 14:01

      "..в радиусе двух км.." - кому надо, тот и три сбегает за "пойлом" или заранее приобретут)))))

      0
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      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 25 октября 2017, 22:21

      Все всегда берут с собой.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 октября 2017, 22:08

      Правильно, чтоб Кокорин перед матчем случайно шампусик не купил))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 22:04

      Правильно. Пить надо перед телепизором.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 октября 2017, 20:56

      да все всегда накидывались до матча и шли на стадион.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 октября 2017, 19:01

      Кто хочет выпить - тот всегда найдёт !!!

      0
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      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop 25 октября 2017, 18:23

      Глупый бессмысленный запрет. Кто захочет тяпнуть, тот всё равно придумает - где , как и с кем...

      1
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > GoLenaStop 25 октября 2017, 18:27

      Не глупый, наоборот правильный выбор! Чтобы всё было безопасно.

      -3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Mancho0061 25 октября 2017, 18:30

      Для безопасности надо безумных фанатов с гранатами в тюрягу засадить!

      2
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > Par Mezan 25 октября 2017, 18:49

      хах)

      0
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      Рейтинг: +10

      AntonAnchous 25 октября 2017, 18:20

      Всяко пронесут ...

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 октября 2017, 18:13

      Это не поможет от тайников

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 18:02

      кому надо тот и так найдет

      2
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