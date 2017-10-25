Источник: Месси одобрил желание «Барселоны» подписать Горецку

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка может продолжить карьеру в Испании. 22-летний футболист входит в число потенциальных новичков «Барселоны». Как сообщается, кандидатуру немца уже одобрил лидер команды Лионель Месси. Приход Горецки в «Барселону» может потенциально привести к уходу Ивана Ракитича. Рыночная стоимость игрока «Шальке» оценивается в 23 миллиона евро.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил четыре гола.