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    Источник: Месси одобрил желание «Барселоны» подписать Горецку

    Полузащитник «Шальке» Леон Горецка может продолжить карьеру в Испании. 22-летний футболист входит в число потенциальных новичков «Барселоны». Как сообщается, кандидатуру немца уже одобрил лидер команды Лионель Месси. Приход Горецки в «Барселону» может потенциально привести к уходу Ивана Ракитича. Рыночная стоимость игрока «Шальке» оценивается в 23 миллиона евро.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: Don Balon

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    25.10.2017 13:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +906

      Football06 25 октября 2017, 18:36

      Теперь все будут говорить типо Месси то Месси сё, а на самом никто не спрашивал ни Месси, ни кого либо, придумывают специально чтоб некоторые дибилы говорили типо Месси он такой то такой

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 25 октября 2017, 17:51

      какой понос фсё энто придумывает и скоко платют за эти хренновости...?

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 25 октября 2017, 15:45

      Месси купил Барсу ? ;))

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 октября 2017, 14:59

      уже всё через Месси

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 13:46

      Без одобрения Месси ни куда)

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 11:39

      Эта была не усмешка в сторону Месси. Это факт! Великий футболист имеет право участвовать в укомплектовании команды.
      А в отношении Роналду сообщу, что он в очередной раз признан лучшим. Ну посуди сам ты как бы поступил на его месте? У лучшего должно быть лучшее во всем.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 14:07

      не скажу раз ты вицепрезидент Барсы. Ты же все знаешь, что творится в клубе. Откуда тебе знать что и как?

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:02

      Я не от себя), я от Источника см. Выше)

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:04

      Опять же повторюсь, раз ты уверен в чем утверждаешь, ты человек близкий к Барсе.

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:05

      а что тебя удивляет, если с игроком хотят заключить пожизненный контракт?

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:09

      В сборной Португалии рулит Роналду. И это не секрет. Почему Месси не может не может решать подобные вопросы. Так что ни чего удивительного

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:10

      По решению Месси многие не попали в Барсу. И это не должно ни кого удивлять.

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 16:14

      дружище внимательно следи за происходящим.

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 17:49

      Если вдруг выяснится что Месси решает и не только эти вопросы сильно не удивляйся

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 17:51

      вспомни ЧЕ недавний, он чуть главного не вытолкнул на поле, тот уже не знал куда себя деть. Какие еще докоз нужны?))) Звезды решаю все!

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      Decorhome > dinar7777dinar 26 октября 2017, 17:53

      а ты не утверждай о том что 100 процентов не уверен, все может быть и Месси за 500 мил могут купить

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