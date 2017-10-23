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    Верратти заступился за удаленного Неймара

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поддержал своего партнера по команде Неймара, который был удален во встрече с «Марселем» (2:2).

    Кроме того, во время матча болельщики «Марселя» освистывали Неймара и закидывали его посторонними предметами.

    «На месте Неймара я бы потерял самообладание еще раньше на 15-20 минут, чем он», – заявил Верратти.

    Напомним, что бразилец был удален с поля за два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2017 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 23 октября 2017, 13:06

      В это и заключается профессионализм, ты не должен поддаватся провокациям. А если хочется подраться то это уже в боевые искусства или в российскую или украинскую лигу.

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