Верратти заступился за удаленного Неймара

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поддержал своего партнера по команде Неймара, который был удален во встрече с «Марселем» (2:2).

Кроме того, во время матча болельщики «Марселя» освистывали Неймара и закидывали его посторонними предметами.

«На месте Неймара я бы потерял самообладание еще раньше на 15-20 минут, чем он», – заявил Верратти.

Напомним, что бразилец был удален с поля за два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.