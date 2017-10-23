Бранислав Иванович: «Стычки? ЦСКА очень хотел победить»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что стычки, которые происходили между игроками в матче с ЦСКА, являются неотъемлемой частью футбола, придавая ему дополнительную зрелищность.

«Тяжелая игра, особенно нам трудно было в первом тайме. Потом перестроились, пришли в себя и создали несколько моментов.

ЦСКА – сильный соперник, хотел победить. Очень хотел, поэтому и стычки. В таких матчах это нормально. Мы все боремся за титул – и ЦСКА тоже. И другие команды, и «Спартак», – заявил Иванович.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 28 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.