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    Бранислав Иванович: «Стычки? ЦСКА очень хотел победить»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что стычки, которые происходили между игроками в матче с ЦСКА, являются неотъемлемой частью футбола, придавая ему дополнительную зрелищность.

    «Тяжелая игра, особенно нам трудно было в первом тайме. Потом перестроились, пришли в себя и создали несколько моментов.

    ЦСКА – сильный соперник, хотел победить. Очень хотел, поэтому и стычки. В таких матчах это нормально. Мы все боремся за титул – и ЦСКА тоже. И другие команды, и «Спартак», – заявил Иванович.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 28 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 11:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 октября 2017, 14:10

      Бранислав Иванович: «Стычки? ЦСКА очень хотел победить», интересно, а Зенит не хотел побеждать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 12:18

      Бранислав Иванович: ЦСКА очень хотел победить, но они обломались. У нас мужики похлеще этих хлюпиков!

      0
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      Рейтинг: +60

      pul > paracetamol 23 октября 2017, 12:30

      у вас одни нытики..

      5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > pul 23 октября 2017, 17:49

      у вас одни костоломы

      1
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