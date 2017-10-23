Неймар за восемь матчей в Лиге 1 сделал 14 результативных действий

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметился голом в матче 10-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2). В концовке игры бразилец был удален за вторую желтую карточку.

Для форварда данное результативное очко стало 14-м в рамках восьми туров чемпионата Франции (семь голов и семь голевых передач).

Напомним, Неймар этим летом перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.