Неймар за восемь матчей в Лиге 1 сделал 14 результативных действий

Все бы ничего, но Неймар слишком высокомерен, и из-за этого такой агрессивный. Неспортивное поведение. Все таки деньги очень сильно портят человека
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметился голом в матче 10-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2). В концовке игры бразилец был удален за вторую желтую карточку.
Для форварда данное результативное очко стало 14-м в рамках восьми туров чемпионата Франции (семь голов и семь голевых передач).
Напомним, Неймар этим летом перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.