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    Неймар за восемь матчей в Лиге 1 сделал 14 результативных действий

    Нападающий «ПСЖ» Неймар отметился голом в матче 10-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2). В концовке игры бразилец был удален за вторую желтую карточку.

    Для форварда данное результативное очко стало 14-м в рамках восьми туров чемпионата Франции (семь голов и семь голевых передач).

    Напомним, Неймар этим летом перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 23 октября 2017, 10:15

      Все бы ничего, но Неймар слишком высокомерен, и из-за этого такой агрессивный. Неспортивное поведение. Все таки деньги очень сильно портят человека

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