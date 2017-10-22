Лига 1. «ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Марселем», Неймар забил гол и получил красную карточку

В матче 10-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях ушел от поражения против «Марселя» – 2:2. Нападающий парижского клуба Неймар отметился голом, а в концовке игры получил красную карточку.

«ПСЖ» остался на первом месте в турнирной таблице. «Марсель» расположился на пятой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Марсель – ПСЖ – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Густаво, 16; 1:1 – Неймар, 33; 2:1 – Товен, 78; 2:2 – Кавани, 90+3.

Удаление: нет – Неймар, 87.

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