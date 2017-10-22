Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига 1. «ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Марселем», Неймар забил гол и получил красную карточку

    В матче 10-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях ушел от поражения против «Марселя» – 2:2. Нападающий парижского клуба Неймар отметился голом, а в концовке игры получил красную карточку.

    «ПСЖ» остался на первом месте в турнирной таблице. «Марсель» расположился на пятой позиции.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Марсель – ПСЖ – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Густаво, 16; 1:1 – Неймар, 33; 2:1 – Товен, 78; 2:2 – Кавани, 90+3.

    Удаление: нет – Неймар, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 23 октября 2017, 09:47

      У Неймара бывают такие матчи, когда нервы не выдерживают...а Кавани тащил, тащит и будет тащить команду! Не нужно его продавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 23 октября 2017, 09:08

      Кавани красавец, сам заработал- сам исполнил. А неймар только разлогает дисциплину и думает что он самый крутой и великий...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      sergeicozakov 23 октября 2017, 02:44

      Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 октября 2017, 02:19

      Неймар довыпендривается! Развалит хороший клуб! -

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2017, 23:59

      Кавани отметился. И скоро уйдёт. Это дело времени, а игрок хороший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12134

      BRO_football 22 октября 2017, 23:58

      Эх Марсель, ну как же так? ПСЖ с его чемпмонским составом всё равно хорошо соснул.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11