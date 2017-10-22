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  • Тульский «Арсенал» раскритиковал работу судей на матче с «Анжи»

Тульский «Арсенал» раскритиковал работу судей на матче с «Анжи»

22 октября 2017, 21:36
5

Тульский «Арсенал» выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым во время матча 14-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:3).

После данного результата «канониры» расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Футбольный клуб «Арсенал» считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча.

Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча», – сказал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Арсенал
Комментарии (5)
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pravda
1508698446
Да ну, серьезно что ли...как будто у нас идеальное судейство, а тут на тебе, ошиблись айяяй))))
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paracetamol
1508701376
Балашов прав. По пену есть сомнения, но оффсайд был точно!
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пряник929
1508701788
Проплачен судьишка... может на пенсию уже уходить....
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OfaZavr
1508743190
правы конечно, но вряд ли чего добьются.
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