Тульский «Арсенал» раскритиковал работу судей на матче с «Анжи»

Тульский «Арсенал» выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым во время матча 14-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:3).

После данного результата «канониры» расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Футбольный клуб «Арсенал» считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча.

Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча», – сказал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.