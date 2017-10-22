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    Тульский «Арсенал» раскритиковал работу судей на матче с «Анжи»

    Тульский «Арсенал» выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым во время матча 14-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:3).

    После данного результата «канониры» расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Футбольный клуб «Арсенал» считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча.

    Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча», – сказал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2017 21:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 10:19

      правы конечно, но вряд ли чего добьются.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 октября 2017, 22:49

      Проплачен судьишка... может на пенсию уже уходить....

      2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:42

      Балашов прав. По пену есть сомнения, но оффсайд был точно!

      2
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      Рейтинг: +93

      pravda 22 октября 2017, 21:54

      Да ну, серьезно что ли...как будто у нас идеальное судейство, а тут на тебе, ошиблись айяяй))))

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