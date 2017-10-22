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    Гончаренко – журналистам: «Почему вас интересует только грязь в игре?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) на пресс-конференции раскритиковал работу журналистов.

    «У нас все ребята опытные. В таком матче нельзя никого жалеть. Мы сваливаемся к тому, что грязь в игре. Почему вас интересует только это? А по каким схемам играли соперники?» – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 22 октября 2017, 23:00

      интересно, какое тупое чмо написало этот заголовок? где конкретика? заголовок один, а содержание другое, видимо тот кто это написал реально тупой типо журналист!

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:49

      Такой грязной игры против Зенита давно не было. Можно было всю конюшню на желтые посадить, а парочку жеребят выгнать. Но у судьи кишка тонка оказалась. Ну а в целом, класс коней уступает питерскому на порядок.

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      Рейтинг: +6328

      порт 22 октября 2017, 19:49

      Нервничает?

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      Рейтинг: +33554

      oyabun 22 октября 2017, 19:14

      Ненешнее состояние ЦСКА сейчас обусловлено короткой скамейкой. То же, только в менее яркой форме сейчас переживает и Спартак. Стоит одному игроку выздороветь, тут же 2 новых травмируются. Как итог - в игре с Амкаром явно не хватило свежести.

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