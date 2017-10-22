Гончаренко – журналистам: «Почему вас интересует только грязь в игре?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) на пресс-конференции раскритиковал работу журналистов.

«У нас все ребята опытные. В таком матче нельзя никого жалеть. Мы сваливаемся к тому, что грязь в игре. Почему вас интересует только это? А по каким схемам играли соперники?» – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?