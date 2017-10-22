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    Кучаев и Натхо появятся у ЦСКА с первых минут, впереди у «Зенита» сыграет Полоз и Кокорин

    Стал известен составы ЦСКА и «Зенита» на матч 14-го тура чемпионата России.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    22.10.2017 15:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 октября 2017, 16:27

      Зенит
      • Андрей Лунев (99)
      • Доменико Кришито (4)
      • Эмануэль Маммана (30)
      • Миха Мевля (23)
      • Бранислав Иванович (60)
      • Александр Ерохин (89)
      • Леандро Паредес (5)
      • Далер Кузяев (14)
      • Эмилиано Ригони (10)
      • Дмитрий Полоз (7)
      • Александр Кокорин (9)
      ________________________________________
      Запасные игроки
      • Юрий Лодыгин (1)
      • Михаил Кержаков (41)
      • Александр Анюков (2)
      • Денис Терентьев (49)
      • Игорь Смольников (19)
      • Иван Новосельцев (3)
      • Матиас Краневиттер (8)
      • Кристиан Нобоа (16)
      • Олег Шатов (17)
      • Юрий Жирков (18)
      • Артем Дзюба (22)

      Это состав и запасные на сегодняшний матч! И кто теперь посмеет сказать, что у "Зенита" не два состава для борьбы за золото?

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > cska-62 22 октября 2017, 16:49

      Лодыгин, Анюков, Кержаков. Терентьев, Шатов и Новосельцев по церковным праздникам играют, там чистая кома, а Смольников, Нобоа, Жирков и Дзюба вроде бы признаки жизни иногда подают

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 22 октября 2017, 16:13

      Кони, рвите вонючек! Ну я мечтаю))

      3
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      Рейтинг: +12

      desomorfin 22 октября 2017, 15:39

      Зенит не пройдет!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 октября 2017, 15:39

      Опять Артемку на потом оставили.)

      1
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > rubinovyi2 22 октября 2017, 16:05

      он теперь на 5 минут выходит этого для манчини достаточно и то много будет

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Полная Канистра 22 октября 2017, 16:12

      Ага... Авось отлетит чего-нить от него.. Да в штрафной потолкается

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 22 октября 2017, 15:37

      во что ЦСКА играть собрался. 5 защитников+Вернблум

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema > волчарик 22 октября 2017, 15:40

      В надежде не проиграть.......

      2
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > dyema 22 октября 2017, 15:44

      но хочется ведь посмотреть интересный матч

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      Рейтинг: +2269

      dyema > волчарик 22 октября 2017, 16:01

      очень хочется)))

      2
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      Рейтинг: +18230

      ilichkadr > волчарик 22 октября 2017, 16:10

      В автобус с одним нападающим -Вернблумом.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 15:36

      ЦСКА выставил всех здоровых и кого смогли, а Зенит роскошно ротировался!!...))
      Эх, хотелось бы Дзюбу в этой толкотне посмотреть!..))

      2
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      Рейтинг: +2742

      Джанни Родари > insider_retro 22 октября 2017, 15:41

      А.Дзюбу хочется посмотреть в другой Лиге, а не на лавочке.... ЧемпионШип как раз подошел бы....

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:35

      Всё встаёт на свои места. Основа вцелом нарисовалась. Лишние брёвна сплавят вниз по Неве, багор Мутко не поможет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 октября 2017, 15:34

      Как же задолбал Гончаренко с игрой в 5 защитников. От того что в центре защиты играют 2 старых пердуна и один косяпор - оборона надежнее не становится. Нападение мертвое, а судя по последним играм в полузащите явно не хватает 1-2 игроков

      3
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    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 22 октября 2017, 15:32

      Полоз и Ерохин ??? Пздц

      2
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      Рейтинг: +48

      Danpos 22 октября 2017, 15:31

      Какой блять Ерохин

      1
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