Кучаев и Натхо появятся у ЦСКА с первых минут, впереди у «Зенита» сыграет Полоз и Кокорин

Стал известен составы ЦСКА и «Зенита» на матч 14-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

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