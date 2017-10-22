Кучаев и Натхо появятся у ЦСКА с первых минут, впереди у «Зенита» сыграет Полоз и Кокорин

Зенит
• Андрей Лунев (99)
• Доменико Кришито (4)
• Эмануэль Маммана (30)
• Миха Мевля (23)
• Бранислав Иванович (60)
• Александр Ерохин (89)
• Леандро Паредес (5)
• Далер Кузяев (14)
• Эмилиано Ригони (10)
• Дмитрий Полоз (7)
• Александр Кокорин (9)
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Запасные игроки
• Юрий Лодыгин (1)
• Михаил Кержаков (41)
• Александр Анюков (2)
• Денис Терентьев (49)
• Игорь Смольников (19)
• Иван Новосельцев (3)
• Матиас Краневиттер (8)
• Кристиан Нобоа (16)
• Олег Шатов (17)
• Юрий Жирков (18)
• Артем Дзюба (22)
Это состав и запасные на сегодняшний матч! И кто теперь посмеет сказать, что у "Зенита" не два состава для борьбы за золото?
Стал известен составы ЦСКА и «Зенита» на матч 14-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
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