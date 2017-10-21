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    Вальверде настаивает на продаже Рафиньи, Турана и Алькасера зимой

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обратился с просьбой к руководству каталонцев о продаже нескольких игроков команды в зимнее трансферное окно.

    По информации источника, специалист готов расстаться с полузащитниками Рафиньей и Арда Тураном, а также нападающим Пако Алькасером, поскольку считает, что состав сине-гранатовых перенасыщен футболистами.

    Отмечается, что именно трансферы на выход будут являться приоритетом «Барселоны» я январе.

    Источник: Sport.es

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    21.10.2017 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 21 октября 2017, 15:40

      а Вальверде давно видел весь список игроков? там на замену скоро не будет хватать игроков.. какое перенасыщение???

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