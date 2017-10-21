Вальверде настаивает на продаже Рафиньи, Турана и Алькасера зимой

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обратился с просьбой к руководству каталонцев о продаже нескольких игроков команды в зимнее трансферное окно.

По информации источника, специалист готов расстаться с полузащитниками Рафиньей и Арда Тураном, а также нападающим Пако Алькасером, поскольку считает, что состав сине-гранатовых перенасыщен футболистами.

Отмечается, что именно трансферы на выход будут являться приоритетом «Барселоны» я январе.