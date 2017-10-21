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    Верратти: «Играю в «ПСЖ» не из-за денег. В других клубах я мог бы зарабатывать и больше»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что до сих пор не покинул клуб, так как считает его хорошим проектом.

    Летом сообщалось об интересе к итальянцу со стороны нескольких европейских грандов, включаю «Ювентус» и «Барселону».

    «Буду честным: впервые за пять лет я подумал, стоит ли здесь мне оставаться в Париже. Люди думают, что я играю за «ПСЖ» из-за денег, но я мог бы зарабатывать их и в другом месте. Если бы я перешел летом в один из клубов, готовых заплатить за меня 100 миллионов евро, я бы заработал намного больше.

    Неймар мог бы получать аналогичную зарплату в «Манчестер Сити» или «Челси», но он в «ПСЖ» из-за проекта. Так же как и я», – сказал Вератти.

    Источник: Tribalfootball

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    21.10.2017 14:33
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