Верратти: «Играю в «ПСЖ» не из-за денег. В других клубах я мог бы зарабатывать и больше»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что до сих пор не покинул клуб, так как считает его хорошим проектом.

Летом сообщалось об интересе к итальянцу со стороны нескольких европейских грандов, включаю «Ювентус» и «Барселону».

«Буду честным: впервые за пять лет я подумал, стоит ли здесь мне оставаться в Париже. Люди думают, что я играю за «ПСЖ» из-за денег, но я мог бы зарабатывать их и в другом месте. Если бы я перешел летом в один из клубов, готовых заплатить за меня 100 миллионов евро, я бы заработал намного больше.

Неймар мог бы получать аналогичную зарплату в «Манчестер Сити» или «Челси», но он в «ПСЖ» из-за проекта. Так же как и я», – сказал Вератти.