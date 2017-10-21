Гончаренко: «Против ЦСКА почти все команды глубоко обороняются, нам не всегда удается с этим справиться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что армейцам не всегда удается сломать защиту соперников, которые зачастую выходят на матчи с красно-синими с оборонительной тактикой. По словам специалиста, именно с этим связана частая потеря очков на своем поле в нынешнем сезоне.

– В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

– Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом»: выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С «Ростовом» открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.

– Как решаете проблему?

– Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

– У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.

– Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.

– Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?

– Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.

Напомним, в воскресенье, 22 октября, ЦСКА в Москве примет «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.