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    Гончаренко: «Против ЦСКА почти все команды глубоко обороняются, нам не всегда удается с этим справиться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что армейцам не всегда удается сломать защиту соперников, которые зачастую выходят на матчи с красно-синими с оборонительной тактикой. По словам специалиста, именно с этим связана частая потеря очков на своем поле в нынешнем сезоне.

    – В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

    – Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом»: выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С «Ростовом» открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.

    – Как решаете проблему?

    – Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

    – У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.

    – Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.

    – Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?

    – Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.

    Напомним, в воскресенье, 22 октября, ЦСКА в Москве примет «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.10.2017 13:13
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 21 октября 2017, 17:56

      Завтра посмотрим как против атакующей команды игра пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 17:48

      нападающих нормальных нет, поэтому и взломать не получается, от Оланаре нужно избавляться, а другие молодые и нестабильные пока.

      2
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 21 октября 2017, 16:41

      Витек о чем ты говориш. Кони играют первым номером только тогда, когда надо отыгрываться. В лучшем случае первым номером играют с командами из зоны вылета.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 21 октября 2017, 15:28

      нюня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 21 октября 2017, 15:27

      Против ЦСКА все команды глубоко обороняются????? Любимый счет ЦСКА 0:1, 1:0 .... НЕ ПОНЯЛ

      1
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      Рейтинг: +1491

      GM > Spartak №1 21 октября 2017, 19:14

      Любимый счет Спартака в чемпионском сезоне назови?

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 октября 2017, 15:11

      Всем сложно.

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 21 октября 2017, 14:45

      Гончаренко начал оправдываться а я бы на его месте предъявил претензии Гинеру как можно с таким составом чего то добиться особенно в ЛЧ позовите сюда Гвардиолу и он через два дня смоется из такого кошмара

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 октября 2017, 14:39

      Как соперника, я уважаю цска! Тот футбол , что показывала команда при Слуцком, был красив и конкурентен даже на полях Европы! Но что твориться в этом сезоне я не понимаю, даже не знаю как это назвать!

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > 4agaaa 21 октября 2017, 14:39

      Ни одного удара Базелю.... да как так может быть???

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 октября 2017, 14:33

      Ага, а в матчах со Спартаком и Зеней, уже именно вы садитесь очень глубоко!

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 > filosof sparty 21 октября 2017, 16:56

      Спартак да, сейчас на подъеме, а Зеня падает, там тоже не все окей, учитывая 2-2 с Анжи и 0-1 Туле.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 октября 2017, 14:30

      Гончаренко может и тренер не плохой, но в цска состава вообще нет, 3-4 игрока не плохих и все , ему нужно из молодых игроков сделать команду и бороться за чемпионство ?) Гинер может команду к чм готовит

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