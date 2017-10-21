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  • Гончаренко: «Против ЦСКА почти все команды глубоко обороняются, нам не всегда удается с этим справиться»

Гончаренко: «Против ЦСКА почти все команды глубоко обороняются, нам не всегда удается с этим справиться»

21 октября 2017, 13:13
32

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что армейцам не всегда удается сломать защиту соперников, которые зачастую выходят на матчи с красно-синими с оборонительной тактикой. По словам специалиста, именно с этим связана частая потеря очков на своем поле в нынешнем сезоне.

– В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

– Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом»: выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С «Ростовом» открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.

– Как решаете проблему?

– Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

– У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.

– Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.

– Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?

– Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.

Напомним, в воскресенье, 22 октября, ЦСКА в Москве примет «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Артурка32
1508580907
Ганчаренко нужно быть помощников главного тренера и найти настоящего опытного ГЛАВНОГО тренера....молод он еще. Отмазки постоянно еще какие то говорит
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insider_retro
1508581147
Глубокая оборона - это что, непреодолимое препятствие в современном футболе??!... А где тактическая гибкость, задумки тренера и, в конце концов, индивидуальное мастерство игроков??!!... Или игроки настолько прямолинейны и примитивны??!!... Не солидно...
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GoldPlayFIFARus9
1508581204
Дай угадаю,именно поэтому вы играете в 5 защитников?
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серега кашин
1508581258
цска сам всегда восновном играет от обороны
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Сильвербой
1508581979
Это надо такую херь нести!!! Нет у тебя игроков, так и скажи: мне некем играть!!! Для чего выставлять себя дебилом!?
Ответить
Serjoga
1508582471
Я правильно понял, что Зенит приедет обороняться, а ЦСКА будет "пастись" в штрафной Зенита все 90 минут?
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Борз-95
1508585091
ну сказанул, 9-1 у них соперники играют,это против ЦСКА что-ли,тоже мне барсу нашли.
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filosof sparty
1508585582
Ага, а в матчах со Спартаком и Зеней, уже именно вы садитесь очень глубоко!
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4agaaa
1508585960
Как соперника, я уважаю цска! Тот футбол , что показывала команда при Слуцком, был красив и конкурентен даже на полях Европы! Но что твориться в этом сезоне я не понимаю, даже не знаю как это назвать!
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OfaZavr
1508597327
нападающих нормальных нет, поэтому и взломать не получается, от Оланаре нужно избавляться, а другие молодые и нестабильные пока.
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