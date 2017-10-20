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    Каррера: «Спартак» выздоравливает? Он и не болел»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлениях московского клуба в нынешнем сезоне.

    На данный момент действующий чемпион занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое место. В группе Е Лиги чемпионов красно-белые располагаются на второй позиции.

    – Чем объяснить, что «Спартак» выздоравливает?

    – Он и не болел. Просто были негативные моменты, которые бывают у всех команд. Иногда не получается воплотить то, что готовили на тренировке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:21

      это же критики да всякие эксперты переполох подняли и краски сгущали, а на самом деле все нормально.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 22:46

      Диагностировалось небольшое переутомление, но это не заболевание.

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 октября 2017, 22:20

      спад был, но сейчас Спартак играет как в прошлом сезоне и это хорошо интрига в чемпионате будет жить.

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 октября 2017, 21:18

      Тринадцать лет,это что-то хроническое!)

      -3
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