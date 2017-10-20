Каррера: «Спартак» выздоравливает? Он и не болел»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлениях московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое место. В группе Е Лиги чемпионов красно-белые располагаются на второй позиции.

– Чем объяснить, что «Спартак» выздоравливает?

– Он и не болел. Просто были негативные моменты, которые бывают у всех команд. Иногда не получается воплотить то, что готовили на тренировке.