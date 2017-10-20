Селихов признался, что раздумывал об уходе из «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что ему было нелегко адаптироваться в составе красно-белых. Россиянин также отметил, что раздумывал об уходе из московской команды в начале нынешнего сезона.

– Было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом – оп! Переходишь в «Спартак» – и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.

– Вы о начале этого сезона?

– Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча – с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.