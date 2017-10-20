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    Селихов признался, что раздумывал об уходе из «Спартака»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что ему было нелегко адаптироваться в составе красно-белых. Россиянин также отметил, что раздумывал об уходе из московской команды в начале нынешнего сезона.

    – Было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом – оп! Переходишь в «Спартак» – и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.

    – Вы о начале этого сезона?

    – Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча – с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.10.2017 14:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 октября 2017, 02:35

      Восстановится Ребров и опять будет первым номером, а Селихов снова на скамеечку, чего не хотелось бы, уж очень хорош был в последних матчах...

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 октября 2017, 19:24

      Да не хотелось бы чтоб Ребров опять в ворота возвращался, пускай на лавке сидит! Продлил контракт что еще нужно чтобы встретить старость))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 18:44

      правильно зачем сдаваться нужно работать и все получиться. Давай Саня продолжай также классно играть как в недавних матчах!

      2
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN > OfaZavr 20 октября 2017, 19:05

      в поряде воротчик - Реброву полноценная замена хоть появилась...

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 октября 2017, 16:54

      как медведев сейчас в локомотиве себя чувствовал

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 16:37

      Лично мне нравится Селихов,я думаю пора ставить его основным вратарем.

      6
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 16:26

      Когда приходишь в команду помимо желания тренера, это конечно ужасно. Но Селихова эта ситуация не сломала, а наоборт закалила. Молодец , Саша, что выстоял. И тебе, и Спартаку повезло.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 октября 2017, 16:17

      Саня, гони прочь тугу печаль, ты встал в рамку надолго. Только на выходах научись выставлять колено вперед тела, иначе забьют тебя напы, а они должны опасаться идти с тобой в стык.

      13
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 октября 2017, 15:47

      Селихов Саша лучше чем Ребров сейчас в Спартаке. Главное он не боится играть на выходе и играет разряжая обстановку, а Ребров психологически ошибившись несколько раз боится и стоит на ленточке когда под носом мячи летают. И потом суют ему с 5 метров.

      7
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Севильей зато отличился, вытащил хрюшек.

      -11
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 15:30

      Селихову 23, Реброву 33-делайте выводы

      4
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