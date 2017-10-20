Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селихов признался, что раздумывал об уходе из «Спартака»

20 октября 2017, 14:06
20

Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что ему было нелегко адаптироваться в составе красно-белых. Россиянин также отметил, что раздумывал об уходе из московской команды в начале нынешнего сезона.

– Было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом – оп! Переходишь в «Спартак» – и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.

– Вы о начале этого сезона?

– Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча – с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1508498040
все норм, уже доказал
Ответить
turist82
1508501241
Жду возвращения Реброва! Селихов ещё на лавке посидит
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1508502239
С таким большим количеством игр в этом сезоне Спартаку нужны два классных вратаря. Артем и Александр мы верим в вас!
Ответить
ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508502611
Селихову 23, Реброву 33-делайте выводы
Ответить
paracetamol
1508503281
С Севильей зато отличился, вытащил хрюшек.
Ответить
RedWhiteFans2
1508503645
Селихов Саша лучше чем Ребров сейчас в Спартаке. Главное он не боится играть на выходе и играет разряжая обстановку, а Ребров психологически ошибившись несколько раз боится и стоит на ленточке когда под носом мячи летают. И потом суют ему с 5 метров.
Ответить
СШГЭС
1508505428
Саня, гони прочь тугу печаль, ты встал в рамку надолго. Только на выходах научись выставлять колено вперед тела, иначе забьют тебя напы, а они должны опасаться идти с тобой в стык.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508505975
Когда приходишь в команду помимо желания тренера, это конечно ужасно. Но Селихова эта ситуация не сломала, а наоборт закалила. Молодец , Саша, что выстоял. И тебе, и Спартаку повезло.
Ответить
Диктор
1508506666
Лично мне нравится Селихов,я думаю пора ставить его основным вратарем.
Ответить
Пестрый
1508516642
Да не хотелось бы чтоб Ребров опять в ворота возвращался, пускай на лавке сидит! Продлил контракт что еще нужно чтобы встретить старость))
Ответить
Главные новости
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
2
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
3
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
21
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+