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  • Газизов: «Главная сложности системы видеоповторов – обучить людей»

Газизов: «Главная сложности системы видеоповторов – обучить людей»

20 октября 2017, 10:54
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал главные сложности при введении в российской Премьер-лиге системы видеоповторов. По его мнению, в первую очередь стоит обратить на обучение людей, которые будут работать с данной системой на стадионах.

— Домашний стадион «Уфы» возможно оснастить техникой видеопомощи судьям?

— Да, есть все необходимое, как у любого другого стадиона, заявленного для участия в Премьер-лиге. Безусловно, могут быть какие-то недостатки, но я считаю, что это не главная сложность. Самое важное — обучение людей, которые будут все это обеспечивать.

— Подготовка к предстоящему чемпионату мира как-то затронет Уфу?

— На территории города строится одна из баз к чемпионату мира. Уже через месяц-два она должна быть готова.

— Она сможет принять сборную — участницу ЧМ-2018?

— Конечно, все базы подходят под регламент, и у каждой одинаковая оснащенность. Ее план утвержден руководством, все заверено в ФИФА.

— У вас есть понимание, как она будет использоваться после чемпионата мира?

— По моему мнению, в большей степени ее нужно использовать для тренировок детских команд.

— То есть «Уфа» туда перебираться не планирует?

— Мы тренируемся на нашем стадионе, и нам удобен этот вариант. База требует средств на содержание и персонал, значит должна быть и отдача. Поэтому один из вариантов — проводить там детские занятия и соревнования.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (3)
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трениришко
1508502209
ну да кроме как стричь деньги с родителей, вы больше ни чего не можете.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508502733
Что трудно обучить? медведей на велосипеде учат ездить....
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Сибирь за Спартак
1508505113
Очень сложно объяснить судьям, что за честное судейство они получают очень нехилую зарплату и ВСЕ. Никаких встреч на вокзале, проживания и кормежки. Все за свой счет.
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