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    Газизов: «Главная сложности системы видеоповторов – обучить людей»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал главные сложности при введении в российской Премьер-лиге системы видеоповторов. По его мнению, в первую очередь стоит обратить на обучение людей, которые будут работать с данной системой на стадионах.

    — Домашний стадион «Уфы» возможно оснастить техникой видеопомощи судьям?

    — Да, есть все необходимое, как у любого другого стадиона, заявленного для участия в Премьер-лиге. Безусловно, могут быть какие-то недостатки, но я считаю, что это не главная сложность. Самое важное — обучение людей, которые будут все это обеспечивать.

    — Подготовка к предстоящему чемпионату мира как-то затронет Уфу?

    — На территории города строится одна из баз к чемпионату мира. Уже через месяц-два она должна быть готова.

    — Она сможет принять сборную — участницу ЧМ-2018?

    — Конечно, все базы подходят под регламент, и у каждой одинаковая оснащенность. Ее план утвержден руководством, все заверено в ФИФА.

    — У вас есть понимание, как она будет использоваться после чемпионата мира?

    — По моему мнению, в большей степени ее нужно использовать для тренировок детских команд.

    — То есть «Уфа» туда перебираться не планирует?

    — Мы тренируемся на нашем стадионе, и нам удобен этот вариант. База требует средств на содержание и персонал, значит должна быть и отдача. Поэтому один из вариантов — проводить там детские занятия и соревнования.

    Источник: Известия

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    20.10.2017 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 октября 2017, 16:11

      Очень сложно объяснить судьям, что за честное судейство они получают очень нехилую зарплату и ВСЕ. Никаких встреч на вокзале, проживания и кормежки. Все за свой счет.

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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 15:32

      Что трудно обучить? медведей на велосипеде учат ездить....

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 октября 2017, 15:23

      ну да кроме как стричь деньги с родителей, вы больше ни чего не можете.

      0
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