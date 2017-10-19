Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Шериф» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

    «Локомотив» играл в гостях против «Шерифа» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    На 17-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук забил первый мяч. Зигуи Бадибанга восстановил равенство на 31-й минуте.

    Предлагаем посмотреть голы.

    Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна по ссылке.

    0:1 – Миранчук, 17

    1:1 – Бадибанга, 31

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 октября 2017, 00:16

      Шериф удивил! Смотрелся лучше и мог несколько раз забить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 23:00

      Шериф то как играет по лучше Зенита

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11