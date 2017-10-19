«Шериф» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» играл в гостях против «Шерифа» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

На 17-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук забил первый мяч. Зигуи Бадибанга восстановил равенство на 31-й минуте.

Предлагаем посмотреть голы.

Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна по ссылке.

0:1 – Миранчук, 17

twit text — 1xbet (@1xbet_bk) 19 октября 2017 г.

1:1 – Бадибанга, 31