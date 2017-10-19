Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчах

Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить все матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в чемпионате для поддержки команд, в том числе и сборной России.

Дед Мороз – это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата. Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила», – сказал Кувшинников.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.