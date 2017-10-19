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    Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчах

    Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить все матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

    «Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в чемпионате для поддержки команд, в том числе и сборной России.

    Дед Мороз – это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата. Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила», – сказал Кувшинников.

    Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2017 18:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      MisterKonstantin 19 октября 2017, 20:58

      ну а зачем это? еще бы медведей в шапках ушанках с водкой на это подрядили.
      Лишние стереотипы о России так будут создаваться для мира

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 октября 2017, 20:16

      У нас что, других символических героев нет, пихают Деда Мороза в самую жару? Конечно, всякие Чебурашки с матрёшками и олимпийскими Мишками не катят, но есть же полно сказочных и литературных героев! Три богатыря, Змей-Горыныч (добрый), Иванушка с Алёнушкой, Незнайка, наконец ( наши сколько лет играют, но до сих пор не знают, как начать выигрывать)... А разнообразные реальные зверушки - банальность.

      2
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      Рейтинг: +148

      grafff 19 октября 2017, 20:15

      интересно а как он все матчи посетит?

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 19:48

      а он со Снегурочкой хоть будет? Лопырева или Бузова подошли бы точно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 19:38

      Получиться как в мультике "Дед Мороз и лето" , он просто лето хотел посмотреть))

      1
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      Рейтинг: +110

      Baich 19 октября 2017, 19:23

      У нас в Вологде везде этого Деда Мороза пехают!Хоть лето, хоть зима!

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 19:06

      "...организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в чемпионате..."!!
      А что, без чиновников-комитетчиков Дед не разберётся кому свистеть, куда смотреть и под какой гимн резво вставать??!!...))

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