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    Шунин сожалеет о вылете «Динамо» из Кубка России

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что он как капитан должен отвечать за команду. Так было и после вылета из Кубка России, когда состоялась встреча с болельщиками у стадиона после поражения от «Локомотива».

    – После проигрыша «Локомотиву» вы долго разговаривали около стадиона с болельщиками. И когда они попрекали вас поражением в Нальчике, вы ответили, что это, возможно, к лучшему, так как теперь команда сосредоточится на чемпионате России…

    – Я не считаю, что это к лучшему. Я сделал оговорку. Смысл был в том, что нам надо забыть про Нальчик и сосредоточиться на чемпионате России, выбраться из зоны вылета. Нам надо было забыть про Кубок после поражения от Нальчика. Но не до этого матча – в нем, разумеется, надо было побеждать. В том, что мы вылетели из турнира, ничего хорошего нет. Что касается собраний и разговоров с болельщиками, я считаю, что как капитан должен отвечать за команду. Мы все вместе выигрываем и проигрываем, поэтому в ситуации, когда люди спрашивают, что происходит, нужно отвечать за наши результаты.

    Источник: Известия

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    19.10.2017 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Sommersby 19 октября 2017, 21:23

      Кто Шунина капитаном поставил? Неужели все так плохо, что больше некого!? Я понимаю, он воспитанник, но у него нет лидерских качеств, уверенности и вообще он не соответствует уровню премьер-лиги!!!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 октября 2017, 11:33

      Проснулись? С добреньким вас утречком, господа журналюжки! Сей факт свершился уже мало кто помнит когда, а теперь всё всплыло.

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      Рейтинг: +7934

      FanatSerj 19 октября 2017, 09:14

      Ну молодцом..... но все же лучше когда отвечают "результатом" в следующем матче.

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