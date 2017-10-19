Шунин сожалеет о вылете «Динамо» из Кубка России

Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что он как капитан должен отвечать за команду. Так было и после вылета из Кубка России, когда состоялась встреча с болельщиками у стадиона после поражения от «Локомотива».

– После проигрыша «Локомотиву» вы долго разговаривали около стадиона с болельщиками. И когда они попрекали вас поражением в Нальчике, вы ответили, что это, возможно, к лучшему, так как теперь команда сосредоточится на чемпионате России…

– Я не считаю, что это к лучшему. Я сделал оговорку. Смысл был в том, что нам надо забыть про Нальчик и сосредоточиться на чемпионате России, выбраться из зоны вылета. Нам надо было забыть про Кубок после поражения от Нальчика. Но не до этого матча – в нем, разумеется, надо было побеждать. В том, что мы вылетели из турнира, ничего хорошего нет. Что касается собраний и разговоров с болельщиками, я считаю, что как капитан должен отвечать за команду. Мы все вместе выигрываем и проигрываем, поэтому в ситуации, когда люди спрашивают, что происходит, нужно отвечать за наши результаты.