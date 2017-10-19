Бывший защитник «Зенита» Хаген: «Я ушел в лес!»

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген рассказал о том, чем он сейчас занимается. Бывший игрок по прозвищу «Танк» признался, что здоровье уже не позволяет ему полноценно заниматься футболом.

– Как у вас дела?

– (Вздыхает.) Сейчас уже лучше, но... Вы знаете, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем, о которых не хотел бы говорить. Могу лишь сказать, что раньше было хуже.

– Что с вами происходит?

– Скажем так, я борюсь со своим телом, с суставами, перенес операцию... Не переживайте – иду на поправку. Около года назад у меня родился ребенок, так что жизнь налаживается.

– Здоровья вам и семье. А чем вы занимаетесь?

– Я ушел в лес! (Смеется.) Серьезно – вернулся в свой родной городок Веме, который окружен деревьями. Тут очень тихо – все, как я люблю. Еще подрабатываю тренером в местной маленькой команде и пытаюсь сам играть иногда, несмотря на состояние здоровья.

– Вы как-то говорили, что любите охотиться на кроликов.

– Да, это что-то вроде нашей семейной традиции – отец тоже этим занимался. А вот я в последнее время забросил – моя собака набрала 85 килограммов, так что теперь едва бегает, слишком жирная стала. (Смеется.) Поэтому пока охота на паузе.