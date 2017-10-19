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    Бывший защитник «Зенита» Хаген: «Я ушел в лес!»

    Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген рассказал о том, чем он сейчас занимается. Бывший игрок по прозвищу «Танк» признался, что здоровье уже не позволяет ему полноценно заниматься футболом.

    – Как у вас дела?

    – (Вздыхает.) Сейчас уже лучше, но... Вы знаете, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем, о которых не хотел бы говорить. Могу лишь сказать, что раньше было хуже.

    – Что с вами происходит?

    – Скажем так, я борюсь со своим телом, с суставами, перенес операцию... Не переживайте – иду на поправку. Около года назад у меня родился ребенок, так что жизнь налаживается.

    – Здоровья вам и семье. А чем вы занимаетесь?

    – Я ушел в лес! (Смеется.) Серьезно – вернулся в свой родной городок Веме, который окружен деревьями. Тут очень тихо – все, как я люблю. Еще подрабатываю тренером в местной маленькой команде и пытаюсь сам играть иногда, несмотря на состояние здоровья.

    – Вы как-то говорили, что любите охотиться на кроликов.

    – Да, это что-то вроде нашей семейной традиции – отец тоже этим занимался. А вот я в последнее время забросил – моя собака набрала 85 килограммов, так что теперь едва бегает, слишком жирная стала. (Смеется.) Поэтому пока охота на паузе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2017 07:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 16:31

      Пить меньше надо, тогда и здоровье будет, и собака похудеет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 октября 2017, 12:05

      Почему большинство СМИ молчит о судьбе Фернандо Риксена? Молодой мужик превратился в овоща, правда, во многом из-за собственного характера и пьянки. Даже собственная мать от него практически отказалась, больной он ей не нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 10:57

      Поправляйся и будь на связи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 19 октября 2017, 09:42

      Собака 85кг? Больше хозяина наверное.. И у нее тоже будут проблемы с суставами...

      5
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 19 октября 2017, 09:26

      Добрый малый, этот Эрик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7934

      FanatSerj 19 октября 2017, 09:06

      здоровья и ему и собаке!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 октября 2017, 08:55

      Здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 октября 2017, 08:08

      ну и правильно

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 19 октября 2017, 07:44

      Давно пора

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