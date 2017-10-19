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Бывший защитник «Зенита» Хаген: «Я ушел в лес!»

19 октября 2017, 07:17
11

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген рассказал о том, чем он сейчас занимается. Бывший игрок по прозвищу «Танк» признался, что здоровье уже не позволяет ему полноценно заниматься футболом.

– Как у вас дела?

– (Вздыхает.) Сейчас уже лучше, но... Вы знаете, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем, о которых не хотел бы говорить. Могу лишь сказать, что раньше было хуже.

– Что с вами происходит?

– Скажем так, я борюсь со своим телом, с суставами, перенес операцию... Не переживайте – иду на поправку. Около года назад у меня родился ребенок, так что жизнь налаживается.

– Здоровья вам и семье. А чем вы занимаетесь?

– Я ушел в лес! (Смеется.) Серьезно – вернулся в свой родной городок Веме, который окружен деревьями. Тут очень тихо – все, как я люблю. Еще подрабатываю тренером в местной маленькой команде и пытаюсь сам играть иногда, несмотря на состояние здоровья.

– Вы как-то говорили, что любите охотиться на кроликов.

– Да, это что-то вроде нашей семейной традиции – отец тоже этим занимался. А вот я в последнее время забросил – моя собака набрала 85 килограммов, так что теперь едва бегает, слишком жирная стала. (Смеется.) Поэтому пока охота на паузе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Хаген Эрик
Комментарии (11)
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Евгений П
1508388253
Давно пора
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Danish Dynamite
1508389702
ну и правильно
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сапёр75
1508392519
Здоровья
Ответить
FanatSerj
1508393170
здоровья и ему и собаке!
Ответить
Karpathian
1508394373
Добрый малый, этот Эрик
Ответить
mihail200606
1508395320
Собака 85кг? Больше хозяина наверное.. И у нее тоже будут проблемы с суставами...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508399854
Поправляйся и будь на связи.
Ответить
multiscan
1508403940
Почему большинство СМИ молчит о судьбе Фернандо Риксена? Молодой мужик превратился в овоща, правда, во многом из-за собственного характера и пьянки. Даже собственная мать от него практически отказалась, больной он ей не нужен.
Ответить
prezent2017
1508419894
Пить меньше надо, тогда и здоровье будет, и собака похудеет.
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