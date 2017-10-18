Акинфеев пропустил в 42 матче основного турнира ЛЧ подряд

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел сохранить ворота в неприкосновенности во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».

Таким образом, страж ворот армейцев пропустил в 42 матче турнира подряд без учета квалификации.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча армейцев и гостей из Базеля.