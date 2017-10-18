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    Акинфеев пропустил в 42 матче основного турнира ЛЧ подряд

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел сохранить ворота в неприкосновенности во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».

    Таким образом, страж ворот армейцев пропустил в 42 матче турнира подряд без учета квалификации.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча армейцев и гостей из Базеля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 22:22
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2017, 19:21

      Рекордами уже задолбали! Пропускает вся команда! Ну нет у ЦСКА другого вратаря аналогичного уровня! Помазун с Рубином показал какой он дублер. Первый гол это чистая пенка Акинфеева, но помощники у него, конечно. были и из полевых игроков. А второй-только косяк обороны! И если в ЦСКА у него нет конкурентов, то в сборной он намного вперед пропустил Лунева, но до Мутко и Черчесова это "не доходит"!

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 19 октября 2017, 17:59

      Я болею за Спартак, но мне не нравится, что продолжают гнобить И.Акинфеева. Он и ЦСКА провели столько матчей в ЛЧ, что многие в чемпионате Росии провели гораздо меньше игр.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 октября 2017, 15:24

      вечный рекорд, только игарь сам может его продлить)

      0
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      Рейтинг: +3543

      aaaaahhhh 19 октября 2017, 13:11

      Это серьезное достижение, но я бы поделил его со всей защитой ЦСКА! :)

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 19 октября 2017, 11:38

      Дело во всей защите, и это показатель, что надо в первую очередь обновлять.

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      Рейтинг: +18

      shish_414 19 октября 2017, 08:16

      Дело не во вратаре. Надо было уходить лет 5 назад, а не Леннорыча слушать...серия давно бы закончилась

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 октября 2017, 08:03

      Проблема в руководстве, а не в Акинфееве. Один еврей жмёт деньги на нормальных игроков, в итоге защита просто посмешище! Никакой вратарь, никакой тренер не спасёт от пропущенных голов! Нужно весь центр защиты менять попросту на классных игроков, иначе рекорд Акинфеева закончится тем, что он уйдёт в другую команду, если не дурак конечно.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 октября 2017, 07:10

      ЦСКА только антирекорды бьет, бедный Акинфеев стал лицом этого достижения, а лучше бы Игнашевича натянуть за такое

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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 19 октября 2017, 06:45

      Цска и спартак в лиге чемпионов как небо и земля.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 октября 2017, 06:28

      Интересно, а что в Европе пишут по этому поводу

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > alex kidn 19 октября 2017, 13:54

      в Европе так не любят гнобить, как в России...

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