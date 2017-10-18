Акинфеев пропустил в 42 матче основного турнира ЛЧ подряд

Рекордами уже задолбали! Пропускает вся команда! Ну нет у ЦСКА другого вратаря аналогичного уровня! Помазун с Рубином показал какой он дублер. Первый гол это чистая пенка Акинфеева, но помощники у него, конечно. были и из полевых игроков. А второй-только косяк обороны! И если в ЦСКА у него нет конкурентов, то в сборной он намного вперед пропустил Лунева, но до Мутко и Черчесова это "не доходит"!
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сумел сохранить ворота в неприкосновенности во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».
Таким образом, страж ворот армейцев пропустил в 42 матче турнира подряд без учета квалификации.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча армейцев и гостей из Базеля.