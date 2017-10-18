Экс-защитник «Зенита» Хаген: «В 2007 году вся Россия хотела, чтобы в РФПЛ победили мы, а не «Спартак»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Эрик Хаген вспомнил чемпионат России 2007 года, когда сине-бело-голубые стали сильнейшими. По мнению норвежца, этого хотела вся страна.

– Мы победили, прилетели в петербургский аэропорт, а там команду встречали, наверное, 20 тысяч человек. Я такого никогда не видел! Было очень много народу, все пели, кричали. Помню, что нам не давали отъехать. Все были счастливы, вся Россия!

– Прямо уж вся?

– Страна хотела, чтобы выиграл «Зенит», а не «Спартак». До нас в чемпионате постоянно побеждали московские команды – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... И всем это надоело! Мы осчастливили Россию.