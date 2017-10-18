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    Экс-защитник «Зенита» Хаген: «В 2007 году вся Россия хотела, чтобы в РФПЛ победили мы, а не «Спартак»

    Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Эрик Хаген вспомнил чемпионат России 2007 года, когда сине-бело-голубые стали сильнейшими. По мнению норвежца, этого хотела вся страна.

    – Мы победили, прилетели в петербургский аэропорт, а там команду встречали, наверное, 20 тысяч человек. Я такого никогда не видел! Было очень много народу, все пели, кричали. Помню, что нам не давали отъехать. Все были счастливы, вся Россия!

    – Прямо уж вся?

    – Страна хотела, чтобы выиграл «Зенит», а не «Спартак». До нас в чемпионате постоянно побеждали московские команды – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... И всем это надоело! Мы осчастливили Россию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2017 22:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 11:33

      за всех не должен говорить или опрос по все стране проводили))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2017, 02:41

      хаган тебе ли знать ВСЯ РОССИЯ и СТРАНА ХОТЕЛА мелкая сошка

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > Полная Канистра 19 октября 2017, 04:47

      Тебя то кто знает ?)))) Прямо личность медиа))))

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 00:27

      Погорячился на почве белой горячки !

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 19 октября 2017, 00:25

      Ребята. А давайте не будет пизд*жа- популярные клубы Зенит и Спартак. Зенит из-за побед сейчас,Спартак из-за прошлых. В последнии годы Зенит сильнее из-за вливаний в клуб,ранее был Спартак сильнее из-за того,что в него только брали сильнейших и шли только туда. Все эти вбросы для рейтинга и раздоров. Сам против Спартака в чемпе,но на евроарене я за все наши клубы! Каждый год появляются новые глоры и получают от таких недогазетенок очень тупую неразвивающую информацию,а хотелось бы не узнавать кого чья жена кинула,а новости именно развивающие,будь то с постсоветского пространства либо на данном этапе

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 октября 2017, 00:02

      Уверен, это выдержки "столетней" давности. Не стоит обращать внимания.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2017, 22:46

      Пенсионер-норвежец говорит от имени России... Совсем видать дела у него плохи...

      4
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 22:43

      Самый популярный клуб в стране это Спартак!!!

      9
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 18 октября 2017, 22:08

      Эрик, как раз вся страна хотела, чтобы победил Спартак!

      5
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Павелий 18 октября 2017, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Часть Москвы,не есть вся Россия. Во 1-х, Зенит самый популярный клуб в стране,во 2-х,Спартак ненавидят абсолютно во всех городах за их купленные чемпионства в 90-х годах,а когда деньги появились у всех команд,то мы видим что происходит, стадион пустой и трофеи раз в 16 лет приходят

      -7
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      Рейтинг: +313

      MrSmit > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 22:43

      Уахххааахххапахххххааахххаааапхххххаааапхххххх

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      Рейтинг: +313

      MrSmit > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 22:43

      Уахххххаааххххаааххххххаааааххххххххааааапппх

      -1
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      Рейтинг: +313

      MrSmit > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 22:44

      Уаххххххааапххххххххааааахххххххааааа

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 22:51

      Ну зинит чемпионства конечно не покупал... зы Спартак самый популярный клуб, газпрем рядом не валялся. Мно езжу по стране и почему то встречаются в основном спартачи очень редко кони и динамо, бомжей кроме питера нигде не видел

      4
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      Рейтинг: +5926

      Павелий > GoldPlayFIFARus9 18 октября 2017, 23:16

      Я родился и вырос на Урале, поэтому однозначно могу сказать, что весь Средний и Южный Урал топит либо за своих (Урал, Амкар и т.д.), либо за Спартак.

      Много был в Подмосковье и рядом у родственников. Тула, Рязань, Калуга, Иваново - за Спартак и за редкие успехи своих.

      15 лет живу в Питере. КБ Питер силён и крут.

      Согласно объективным исследованиям (а не заказанным Газпромом) самый популярный клуб именно Спартак. Да, есть те, кто злится от его успехов. Но это именно зависть и злость, но не ненависть.

      Чемпионства в 90-х Спартак не покупал, а выигрывал в конкурентной борьбе. иначе как можно объяснить победу Алании в 1995 году и 2 золотых матча в 1992 и 1996?

      Стадион у нас всегда заполнялся и заполняется, даже когда играли в огромных Лужниках.

      И выучи, наконец, матчасть. Разница между Кубком в 2003 и Чемпионатом в 2017 равна 14 лет!

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > МЯСО87 18 октября 2017, 23:56

      Понимаю,правда глаза колит. Ну это и не мудрено,ведь самый популярный клуб страны раз за разом обыгрывает лже-чемпиона.
      Но от правды не уйдёшь,вот тебе несколько фактов,которые невозможно опровергнуть:
      1) Зенит самый посещаемый клуб чемпионата,на домашних играх,срденее количество болельщиков на 14 тысяч больше,чем у команды на 2-м месте
      2) Зенит больше всех собрал зрителей и на выездных играх
      2) Социальные опросы,как наших исследовательских агентств,так и иностранных
      3) Количество подписчиков в социальных сетях. Можешь брать любую. На ютубе к примеру у Зенита 240 тысяч,у лже чемпиона 164к.
      А какие доводы у тебя?
      Количество болел у нас больше,гостевые тоже больше,подписчиков больше,соц. опросы так же. Где хоть одна, ОДНА!!! Инфа за вашу пользу?!

      -3
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      Рейтинг: +5926

      Павелий > GoldPlayFIFARus9 19 октября 2017, 00:06

      Зенит больше всех на выезде собрал? Спартак уже лет 20-25 точно собирает больше всех на выездах. Прошу, иди выучи матчасть! А то мы все попросим твою маму поменять пароль на роутере.

      А в соцсетях тусуются тинейджеры. Взрослые дяди работают и с детьми в парке по выходным гуляют.

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Павелий 19 октября 2017, 00:06

      У тебя лишь одни слова,по факту есть что ответить? Зайди на сайт где считают посещаемость стадионов,к примеру на чемпионат. ком. И увидишь всё сам

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      Рейтинг: +1459

      Mariner > GoldPlayFIFARus9 19 октября 2017, 01:24

      Да успокойся. Ты реально сектантов решил переубедить? Они прекрасно знают всю правду, но ни за что не признают, ибо тогда апатия и утеря смысла жизни.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GoldPlayFIFARus9 19 октября 2017, 02:47

      какая правда - это чущь собачья не смеши и не позорь себя

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