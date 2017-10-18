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  • Экс-защитник «Зенита» Хаген: «В 2007 году вся Россия хотела, чтобы в РФПЛ победили мы, а не «Спартак»

Экс-защитник «Зенита» Хаген: «В 2007 году вся Россия хотела, чтобы в РФПЛ победили мы, а не «Спартак»

18 октября 2017, 22:01
20

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Эрик Хаген вспомнил чемпионат России 2007 года, когда сине-бело-голубые стали сильнейшими. По мнению норвежца, этого хотела вся страна.

– Мы победили, прилетели в петербургский аэропорт, а там команду встречали, наверное, 20 тысяч человек. Я такого никогда не видел! Было очень много народу, все пели, кричали. Помню, что нам не давали отъехать. Все были счастливы, вся Россия!

– Прямо уж вся?

– Страна хотела, чтобы выиграл «Зенит», а не «Спартак». До нас в чемпионате постоянно побеждали московские команды – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... И всем это надоело! Мы осчастливили Россию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Хаген Эрик
Комментарии (20)
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Павелий
1508353707
Эрик, как раз вся страна хотела, чтобы победил Спартак!
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АндрейФКСМ
1508355831
Самый популярный клуб в стране это Спартак!!!
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Сармат Ростов
1508355987
Пенсионер-норвежец говорит от имени России... Совсем видать дела у него плохи...
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Bivaliy67
1508360545
Уверен, это выдержки "столетней" давности. Не стоит обращать внимания.
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multi1984
1508361905
Ребята. А давайте не будет пизд*жа- популярные клубы Зенит и Спартак. Зенит из-за побед сейчас,Спартак из-за прошлых. В последнии годы Зенит сильнее из-за вливаний в клуб,ранее был Спартак сильнее из-за того,что в него только брали сильнейших и шли только туда. Все эти вбросы для рейтинга и раздоров. Сам против Спартака в чемпе,но на евроарене я за все наши клубы! Каждый год появляются новые глоры и получают от таких недогазетенок очень тупую неразвивающую информацию,а хотелось бы не узнавать кого чья жена кинула,а новости именно развивающие,будь то с постсоветского пространства либо на данном этапе
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DOCTOR PENALTY
1508362031
Погорячился на почве белой горячки !
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Полная Канистра
1508370080
хаган тебе ли знать ВСЯ РОССИЯ и СТРАНА ХОТЕЛА мелкая сошка
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OfaZavr
1508402024
за всех не должен говорить или опрос по все стране проводили))
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