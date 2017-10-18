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    Восстановление Самедова займет шесть недель

    Стали известны результаты углубленного медицинского обследования полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова, получившего травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

    Процедура показала более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее. По словам руководителя медицинской службы красно-белых, на восстановления хавбека уйдет около шести недель.

    Диагноз Самедова – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.10.2017 21:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8119

      nik55 19 октября 2017, 15:25

      тренера по физподготовке ---гнать как можно скорей

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 11:28

      жаль, я думал не так серьезно. Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 19 октября 2017, 11:26

      Молодец,Самедов,доиграл эпизод,прежде чем свалиться.Выздоравливай,Саша !

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 октября 2017, 23:29

      К отпуску наберёт форму.

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 22:40

      Здоровья !! И скорейшего выздоровления!!

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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 18 октября 2017, 22:37

      Ну пиздец,сейчас появился шанс Лоренсо себя проявить!здоровье и быстрого восстановления Самеду

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 октября 2017, 22:06

      Да ладно, когда у нас не было кучи травмированы? В прошлом году наверно только, а так в начале постоянно, достаточно вспомнить Карпинских пионеров...

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