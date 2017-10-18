Восстановление Самедова займет шесть недель

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Стали известны результаты углубленного медицинского обследования полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова, получившего травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).
Процедура показала более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее. По словам руководителя медицинской службы красно-белых, на восстановления хавбека уйдет около шести недель.
Диагноз Самедова – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.