Восстановление Самедова займет шесть недель

Стали известны результаты углубленного медицинского обследования полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова, получившего травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

Процедура показала более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее. По словам руководителя медицинской службы красно-белых, на восстановления хавбека уйдет около шести недель.

Диагноз Самедова – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.