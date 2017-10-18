Акинфеева по ошибке включили в состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов

При САФе, помнится, МЮ проявлял к Игорю интерес. Я считаю, что Акинфеев -отличный вратарь. Даже по Европейским меркам. Ошибки иногда бывают, но выручает он гораздо больше. Удачи ему и нашим командам!
В Португалии одно из изданий совершило грубую ошибку в публикации ориентировочного состава «Манчестер Юнайтед» на матч с «Бенфикой» в 3-м туре Лиги чемпионов. Голкипером манкунианцев был указан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Сам домашний для «Бенфики» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
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— Stewart Gardner (@stewartgardner) 18 октября 2017 г.