Акинфеева по ошибке включили в состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов

В Португалии одно из изданий совершило грубую ошибку в публикации ориентировочного состава «Манчестер Юнайтед» на матч с «Бенфикой» в 3-м туре Лиги чемпионов. Голкипером манкунианцев был указан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Сам домашний для «Бенфики» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.