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    Акинфеева по ошибке включили в состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов

    В Португалии одно из изданий совершило грубую ошибку в публикации ориентировочного состава «Манчестер Юнайтед» на матч с «Бенфикой» в 3-м туре Лиги чемпионов. Голкипером манкунианцев был указан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

    Сам домашний для «Бенфики» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    18.10.2017 15:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +367

      gigs84 18 октября 2017, 23:02

      При САФе, помнится, МЮ проявлял к Игорю интерес. Я считаю, что Акинфеев -отличный вратарь. Даже по Европейским меркам. Ошибки иногда бывают, но выручает он гораздо больше. Удачи ему и нашим командам!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 октября 2017, 20:17

      Игорь молодец! Вратарь №1-все признали, за исключением особо "одарённых". Скоро они прокомментируют мою теорему..

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2017, 20:15

      Желаю сегодня Игоряну отстоять по суше, чтоб после матча, мог отмечая успех спокойно в ресторане кушать суши)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 октября 2017, 19:29

      Супер-Игорь устанавливает новые рекорды: 1) побывал в основном составе МЮ не покидая ЦСКА; 2) самая короткая карьера за рубежом; 3) не пропустил (!!!) гол в матче ЛЧ в составе МЮ )) и ещё тысяча других сенсаций в новом мировом бестселлере "Книга Рекордов Акинфеева" !!!

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:22

      Да ладно, тупая желтая газетенка. У нас и не такой пишут в Мухосранске каком.

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 18 октября 2017, 19:16

      не ну а что... как третий кипер после Ромеро - Акинфеев, вполне вполне

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 18 октября 2017, 18:48

      Акинфеева никогда в Европу не купят, он на выходах ноль, просто не играет, сколько можно было отбить, выходи, а он, как пришит на ленте ворот торчит, там не плох, но сейчас нужны другие вратари, его и в сборной России пора менять, харэ топить сборную, как на чемпионате мира и Европы последних...

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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 18 октября 2017, 18:05

      Сейчас попалзут слухи.
      Возможно, это не ошибка. МЮ действительно хочет приобрести Акинфеева. Об этом нам рассказал тайный источник.

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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 18 октября 2017, 17:46

      Хоть как-то засветился в топ-клубе. Ну и конечно, пусть отстоит "на ноль" сегодня.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 октября 2017, 17:22

      ) Это круто. Наверное Селихова имели ввиду...)

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