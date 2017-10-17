Гражданка США заплатила 32 тысячи, чтобы провести день на базе «Реала» и пообщаться с Роналду

Жительница США вложила в благотворительный фонд футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду 32 тысячи евро, чтобы в течение одного дня лично пообщаться с португальским игроком, сообщает Bild.

Женщина получит два билета в ВИП-ложу на один из ближайших домашних матчей сливочных и в течение одного дня получит возможность пребывать на базе клуба, где будет общаться с Роналду.

Отметим, что португалец оказался вторым в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы.