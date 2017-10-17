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    Гражданка США заплатила 32 тысячи, чтобы провести день на базе «Реала» и пообщаться с Роналду

    Жительница США вложила в благотворительный фонд футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду 32 тысячи евро, чтобы в течение одного дня лично пообщаться с португальским игроком, сообщает Bild.

    Женщина получит два билета в ВИП-ложу на один из ближайших домашних матчей сливочных и в течение одного дня получит возможность пребывать на базе клуба, где будет общаться с Роналду.

    Отметим, что португалец оказался вторым в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 20:20

      Очень интересный подход в работе фонда.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 октября 2017, 19:58

      Как то дешево... я бы на 32 тоже согласился на такое... куда платить ?

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