Кавани хочет зимой перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хочет перебраться в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

Уругваец отдает предпочтение «горожанам», так как считает, что там он получит больше шансов забивать голы, чем в любом другом клубе.

Сообщается, что 30-летний футболист уведомил руководство парижан о своем желании. В то же время для «Манчестер Сити» Кавани является приоритетным вариантом.

По информации источника, в приобретении форварда зимой также заинтересован «Реал».