Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кавани хочет зимой перейти в «Манчестер Сити»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хочет перебраться в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

    Уругваец отдает предпочтение «горожанам», так как считает, что там он получит больше шансов забивать голы, чем в любом другом клубе.

    Сообщается, что 30-летний футболист уведомил руководство парижан о своем желании. В то же время для «Манчестер Сити» Кавани является приоритетным вариантом.

    По информации источника, в приобретении форварда зимой также заинтересован «Реал».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7737

      mihail200606 17 октября 2017, 20:09

      Эх, Он щас наполи бы очень пригодился..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 17 октября 2017, 19:03

      зачем он в Сити там хватает кому забивать, а вот Челси или МЮ пригодился бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 18:44

      Эдинсон поступает правильно : подальше от гламура , поближе к футболу. Буду рад за него.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11