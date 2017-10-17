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    В твиттере посмеялись над промахом Бриана по пустым воротам

    СМИ посмеялись над нападающим «Генгама» Джимми Брианом, не сумевшим реализовать стопроцентный момент в матче девятого тура Лиги 1 с «Ренном» (2:0).

    32-летний игрок выскочил на рандеву с голкипером соперника, обыграл его, однако утратив равновесие не сумел послать мяч уже в пустые ворота.

    «Он наверняка забьет оттуда... О, нет! Падающий Бриан промахнулся по пустым воротам с расстояния примерно в шесть с половиной метров», – подписал эпизод в своем твиттере портал Goal.

    Отметим, что после того момента Бриану все же удалось забить.

    Источник: Goal.com

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    17.10.2017 15:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 18 октября 2017, 00:31

      Радует, что европейские футболисты пытаются играть по-русски перед ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 октября 2017, 17:34

      "Не сумел реализовать стопроцентный момент..."
      Стопроцентные моменты всегда реализуются, на то они и СТОПРОЦЕНТНЫЕ. Раз не реализовал значит это был НЕстопроцентный момент.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 октября 2017, 16:19

      а что смеяться то. чисто игровой момент. не удержал равновесие так как выцарапывая мяч от вратаря сбился с темпа

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