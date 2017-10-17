В твиттере посмеялись над промахом Бриана по пустым воротам

СМИ посмеялись над нападающим «Генгама» Джимми Брианом, не сумевшим реализовать стопроцентный момент в матче девятого тура Лиги 1 с «Ренном» (2:0).

32-летний игрок выскочил на рандеву с голкипером соперника, обыграл его, однако утратив равновесие не сумел послать мяч уже в пустые ворота.

«Он наверняка забьет оттуда... О, нет! Падающий Бриан промахнулся по пустым воротам с расстояния примерно в шесть с половиной метров», – подписал эпизод в своем твиттере портал Goal.

Отметим, что после того момента Бриану все же удалось забить.