Сарри: «Матч с «Манчестер Сити» не так важен с точки зрения выхода из группы»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подчеркнул, что матч с «Манчестер Сити» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов не столь важен для его команды. Специалист считает, что для выхода в плей-офф его команде нужно сосредоточиться на играх с остальными соперниками – «Шахтером» и «Фейеноордом».

«Если бы было достаточно просто изменить тактику, чтобы обыграть очень сильного соперника, в истории футбола никогда не было бы легендарных команд, поскольку все, что вам нужно было бы сделать, – это поменять тактику. К сожалению, это не так просто. «Наполи» будет тяжело. Все, о чем я прошу своих игроков, – не бояться. Уважать оппонента, но не бояться. Страх парализует вас и мешает делать все самое лучшее, что вы умеете.

Завтрашний матч не так важен с точки зрения выхода в плей-офф. «Манчестер Сити» играет на другом уровне, нежели другие команды в нашем квартете. Думаю, англичане выиграют группу, поэтому для нас будут решающими поединки против других команд», – сказал Сарри.

Матч «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.