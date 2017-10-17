Льорис: «Реал» – это не один Роналду»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис оценил игровые качества своего одноклубника Гарри Кейна. По словам голкипера, его главное качество – умение реализовать голевой момент.

«Прежде всего Кейн – хороший человек с прекрасным характером. Он молод, но быстро учится. Он уже лучший бомбардир в Англиии, и у него есть все для блестящей карьеры. Я рад быть его одноклубником, его товарищем. С таким игроком клуб может двигаться вперед.

Главное качество Кейна – умение реализовать момент. Оно не с небес свалилось, хотя таланта ему не занимать. Он любит забивать в каждой игре, и не по одному голу. Это его вклад в дело всей команды.

Роналду – удивительный игрок. Попробуем остановить его как команда. Но «Реал» – это не один Роналду», – заявил вратарь.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.