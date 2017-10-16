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    Роналду дал указание руководству «Реала» приобрести Де Хеа

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал указание руководству мадридцев приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Сливочные давно хотят заполучить испанского стража ворот, который уже был близок к переходу в мадридский клуб летом 2015 года. Тогда сделка сорвалась из-за не вовремя отправленных по факсу документов.

    Если же «галактикос» не удастся заполучить Де Хеа, Роналду хочет, чтобы клуб договорился с «Челси» о трансфере Тибо Куртуа.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2017 13:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +115

      rm4612 17 октября 2017, 03:15

      Ну нравится ему Де Фея да Типа Куртизанка, что вы привязались?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 октября 2017, 23:13

      Роналду дал указания уволить все к чертям !Руководство Реала побежало писать заявления !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Baich 16 октября 2017, 22:18

      Какой факс????Уже давно все в электронном виде!

      0
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 16 октября 2017, 19:06

      Как напишут, Роналду дал указание, смешно даже, тоже мне царь и Бог!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:04

      да это опять журналисты воду мутят.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 16 октября 2017, 16:32

      интересно, а что скажет мой директор, если я дам ему указание повысить мне зарплату?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 октября 2017, 15:47

      Криштиану дал указания Пересу уволиться...)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 октября 2017, 15:30

      Теперь игроки решают кого купить?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 16 октября 2017, 14:49

      Указание Роналду может дать уборщице у себя на вилле. А не руководству Реала.

      8
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 14:47

      Неправильным переводом попахивает)) или скорее всего утятина..

      6
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > mihail200606 16 октября 2017, 16:37

      А в правильном переводе было примерно так:
      "Роналду слёзно, стоя на коленях, упрашивал руководство купить ...?" ))

      2
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