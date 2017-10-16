Роналду дал указание руководству «Реала» приобрести Де Хеа

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал указание руководству мадридцев приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Сливочные давно хотят заполучить испанского стража ворот, который уже был близок к переходу в мадридский клуб летом 2015 года. Тогда сделка сорвалась из-за не вовремя отправленных по факсу документов.

Если же «галактикос» не удастся заполучить Де Хеа, Роналду хочет, чтобы клуб договорился с «Челси» о трансфере Тибо Куртуа.