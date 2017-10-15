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    Божович: «Барана перед игрой не резали»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

    «Для нас победа важна, потому что это три очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка — борьба за Лигу Европы, меньше — борьба за выживание. А то, что в Питере — это очень хорошо.

    Баранину перед игрой не резали (смеется). Никаких не было разговоров о премиальных или выходных. Все знают расписание: завтра — выходной, послезавтра — работаем», — сказал Божович.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    15.10.2017 22:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:15

      Молодец Миодраг!

      1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 01:19

      Миодраг молодец, он может зарядить людей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 октября 2017, 00:11

      Молодцы

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 16 октября 2017, 00:03

      50.000 зрителей было, на Арсенал пришли, стыдно проиграть, а то привыкли пешком ходить, Божович хороший тренер, наказал за пешый шаг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15429

      японец 16 октября 2017, 00:00

      888877

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 октября 2017, 23:12

      Круто и неожиданно. Молодцы туляки.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 октября 2017, 22:57

      Божович сильный тренер ! Он очень хорошо работает со средней командой , а с чуть получше подбором игроков у него почему то дело не идет .

      3
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 > XaXatyn 16 октября 2017, 14:32

      С лжезвездамы любому тренеру плохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > MirOb1 16 октября 2017, 16:31

      Я разве что-то сказал про звезд?

      0
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