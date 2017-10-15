Божович: «Барана перед игрой не резали»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Для нас победа важна, потому что это три очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка — борьба за Лигу Европы, меньше — борьба за выживание. А то, что в Питере — это очень хорошо.

Баранину перед игрой не резали (смеется). Никаких не было разговоров о премиальных или выходных. Все знают расписание: завтра — выходной, послезавтра — работаем», — сказал Божович.