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Божович: «Барана перед игрой не резали»

15 октября 2017, 22:33
9

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Для нас победа важна, потому что это три очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка — борьба за Лигу Европы, меньше — борьба за выживание. А то, что в Питере — это очень хорошо.

Баранину перед игрой не резали (смеется). Никаких не было разговоров о премиальных или выходных. Все знают расписание: завтра — выходной, послезавтра — работаем», — сказал Божович.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (9)
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XaXatyn
1508097435
Божович сильный тренер ! Он очень хорошо работает со средней командой , а с чуть получше подбором игроков у него почему то дело не идет .
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VSt
1508098375
Круто и неожиданно. Молодцы туляки.
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японец
1508101227
888877
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rostik-100
1508101433
50.000 зрителей было, на Арсенал пришли, стыдно проиграть, а то привыкли пешком ходить, Божович хороший тренер, наказал за пешый шаг.
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пряник929
1508101916
Молодцы
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DOCTOR PENALTY
1508105976
Миодраг молодец, он может зарядить людей.
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OfaZavr
1508141751
Молодец Миодраг!
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