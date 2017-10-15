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    Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет

    Президент «Севильи» Хосе Кастро не стал выделять фаворита в предстоящей игре со «Спартаком» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Важно набрать шесть очков. «Спартак» – чемпион России, поэтому ни о каком фаворите говорить не приходится.

    Победа позволит нам продолжать лидировать в группе, постараемся добиться результата», – сказал Кастро в интервью Eldesmarque.

    Игра состоится 17 октября в 21:45 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 20:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 10:54

      хорошо подготовимся и будем играть на победу! фаворит или нет роли не играет.

      1
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      Рейтинг: +39

      лёха57 16 октября 2017, 00:29

      удачи спартаку

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 15 октября 2017, 21:42

      хитрит однако! все хитрят...

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 октября 2017, 21:26

      Мы должны во вторник победить!))))

      6
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 21:09

      Осторожничает потомок конкистадоров!..
      Надеюсь, что Спартак добьётся результата и без статуса фаворита!!..))

      6
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > klifS 15 октября 2017, 21:38

      И трибуны одобрят победный счёт!!!

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 октября 2017, 21:09

      есть предчуствие что выиграем, у них и Нзонзи и Бен Едер и Пареха и еще один опорник не сыграет,мы обязаны выигрывать в такой ситуации

      3
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 15 октября 2017, 20:51

      Скромничает однако.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 октября 2017, 20:22

      Лукавит, говоря что ни о каком фаворите говорить не приходится.

      3
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