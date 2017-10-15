Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет

Президент «Севильи» Хосе Кастро не стал выделять фаворита в предстоящей игре со «Спартаком» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Важно набрать шесть очков. «Спартак» – чемпион России, поэтому ни о каком фаворите говорить не приходится.

Победа позволит нам продолжать лидировать в группе, постараемся добиться результата», – сказал Кастро в интервью Eldesmarque.

Игра состоится 17 октября в 21:45 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».