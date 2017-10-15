Рокки рассудит «Спартак» и «Севилью» в матче Лиги чемпионов

По сведениям: Ответную будет судить Рэмбо,
Уже предложили освоить боевое самбо.
Но думаю играть будут не грубо,
Это моё мнение, сугубо.
Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки назначена на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей».
Помощниками итальянца будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. В роли дополнительных рефери выступят Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертым судьей назначен Андреа Криспо.
Игра пройдет 17 октября на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.