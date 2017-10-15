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    Рокки рассудит «Спартак» и «Севилью» в матче Лиги чемпионов

    Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки назначена на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей».

    Помощниками итальянца будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. В роли дополнительных рефери выступят Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертым судьей назначен Андреа Криспо.

    Игра пройдет 17 октября на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: УЕФА

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    15.10.2017 13:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 15 октября 2017, 17:52

      По сведениям: Ответную будет судить Рэмбо,
      Уже предложили освоить боевое самбо.
      Но думаю играть будут не грубо,
      Это моё мнение, сугубо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2017, 17:43

      очередные приключения итальянцев в России судите честно синьоры

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2017, 16:49

      Лишь честно судил бы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 15 октября 2017, 16:47

      Победы Спартаку!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 15 октября 2017, 14:30

      без разницы кто будет судить,на своем поле надо постараться выиграть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 13:54

      Какие звучные итальянские имена и фамилии (если так можно...)!!!!!!! Перечисление судейской бригады, как песня итальянского тенора!!!...))

      7
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 15 октября 2017, 13:47

      Следующий матч будет судить Аполло Крид))
      Или Иван Драго))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      truded 15 октября 2017, 13:14

      хорошо, что не Бальбоа.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 13:05

      Правильно!Что не так сразу в челюсть!

      7
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