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    Ребров: «Спартак» показал характер и взял важные три очка в матче с «Ахматом»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу команды в матче с «Ахматом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России. Красно-белые впервые в нынешнем сезоне взяли три очка в гостевой игре в рамках национального первенства.

    «Хотел бы поздравить всех с победой. Ребята – большие молодцы, показали характер и взяли очень важные три очка», – написал вратарь.

    Ребров продолжает восстановление после частичного повреждения связок правого коленного сустава.

    Источник: Instagram

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    15.10.2017 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 октября 2017, 12:57

      да нет. просто у Терека не было игроков в центре из за лимита.

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