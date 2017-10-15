Ребров: «Спартак» показал характер и взял важные три очка в матче с «Ахматом»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу команды в матче с «Ахматом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России. Красно-белые впервые в нынешнем сезоне взяли три очка в гостевой игре в рамках национального первенства.

«Хотел бы поздравить всех с победой. Ребята – большие молодцы, показали характер и взяли очень важные три очка», – написал вратарь.

Ребров продолжает восстановление после частичного повреждения связок правого коленного сустава.

