Месси впервые за 1,2 года не забил в трех гостевых матчах чемпионата Испании подряд

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Атлетико» (1:1) продлил свою безголевую выездную серию в Примере. На данный момент аргентинец не может забить в гостях три матча кряду, что с ним происходит впервые за последние 14 месяцев.

Последний раз Месси не мог забить в гостях три матча подряд в апреле-августе 2016 года. Нападающий в текущем розыгрыше Примеры в восьми матчах забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

