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    Месси впервые за 1,2 года не забил в трех гостевых матчах чемпионата Испании подряд

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Атлетико» (1:1) продлил свою безголевую выездную серию в Примере. На данный момент аргентинец не может забить в гостях три матча кряду, что с ним происходит впервые за последние 14 месяцев.

    Последний раз Месси не мог забить в гостях три матча подряд в апреле-августе 2016 года. Нападающий в текущем розыгрыше Примеры в восьми матчах забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    15.10.2017 09:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 октября 2017, 12:44

      Даже машине иногда требуется сервисное обслуживание, что уж там говорить о человеке, если даже он из другой планеты!!!

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 октября 2017, 12:36

      Что за чушь пишут тут постоянно на Бомбардире, Месси не забил, Неймар не коснулся, Глушаков якобы чего то хотел, давайте напишите ещё, что Рональдо не позвонил будущей тёще, или кто то с кем то сходил в бар и распил по бутылке пива. Сплошная футбольная желтизна. Нечего писать, лучше не пишите, не тратьте наше время.

      2
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > Александр52 15 октября 2017, 13:56

      незаходи

      -1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 октября 2017, 10:54

      14 месяцев,это не 1,2 года

      2
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