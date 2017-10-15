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    «Краснодар» впервые проиграл в четырех матчах кряду

    «Краснодар» в 13-м туре чемпионата России на своем поле уступил ЦСКА (0:1). Для «быков» это поражение стало четвертым кряду, чего никогда ранее не происходило в истории клуба.

    До игры с армейцами «Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) и «Зениту» (0:2), а также уступил «Томи» (1:2) в 1/16 финала Кубка России.

    На данный момент команда в чемпионате России идет на четвертом месте.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.10.2017 09:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 октября 2017, 14:27

      но игра то вроде неплохая. и атаки мощные, не реализуют моменты. нужна победа, иначе вообще поплывут. но думаю все наладиться, команда боевая.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 октября 2017, 13:35

      Будут деньги-будет результат!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 октября 2017, 12:48

      Все бывает в первый раз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 15 октября 2017, 12:37

      При кононове поприличнее выглядели, зря его не удержали..

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2017, 12:33

      Хорошая идея-пригласите Карпина-а с Шалимовым это болото.

      1
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      Рейтинг: +291

      EFR 15 октября 2017, 11:39

      Карпина в тренеры надо!!!!шалимов физрук

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 октября 2017, 11:37

      Плохо Игорёк...Плохо.

      3
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 15 октября 2017, 11:24

      Краснодар проиграл в ЛЕ, чтобы сосредоточиться на матчах чемпионата России? Ну-ну. Удачи ему. Вижу, у него всё идёт хорошо.

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 15 октября 2017, 11:24

      кончился порох в пороховницах???

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 15 октября 2017, 11:21

      Да, Быки очень сильно сдали.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Сармат Ростов 15 октября 2017, 11:48

      Сдали потому, что Шалимов не тренер. Сдали ровно тогда когда поставили у руля. Если Галицкий хочет результата нужен нормальный тренер.

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