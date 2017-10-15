«Краснодар» впервые проиграл в четырех матчах кряду

«Краснодар» в 13-м туре чемпионата России на своем поле уступил ЦСКА (0:1). Для «быков» это поражение стало четвертым кряду, чего никогда ранее не происходило в истории клуба.

До игры с армейцами «Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) и «Зениту» (0:2), а также уступил «Томи» (1:2) в 1/16 финала Кубка России.

На данный момент команда в чемпионате России идет на четвертом месте.