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    «Манчестер Сити» намерен зимой за 30 миллионов купить Бертранда

    Английский «Манчестер Сити» наметил приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. «Горожане» хотят закрыть позицию одного из крайних защитников, имея в виду потерю из-за травмы Бенжамина Менди.

    Наиболее предпочтительным вариантом для «Сити» является игрок «Саутгемптона» Райан Бертранд. За него потенциальный покупатель готов выложить порядка 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Отметим, что «Манчестер Сити» был близок к приобретению футболиста «святых» летом.

    Источник: The Sun

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    15.10.2017 01:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 15 октября 2017, 11:35

      уже и за бертрандов по 30 лям дают((
      игрок добротный, но ценник в 30 лям это не про него

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