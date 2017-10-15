«Манчестер Сити» намерен зимой за 30 миллионов купить Бертранда

уже и за бертрандов по 30 лям дают((
игрок добротный, но ценник в 30 лям это не про него
Английский «Манчестер Сити» наметил приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. «Горожане» хотят закрыть позицию одного из крайних защитников, имея в виду потерю из-за травмы Бенжамина Менди.
Наиболее предпочтительным вариантом для «Сити» является игрок «Саутгемптона» Райан Бертранд. За него потенциальный покупатель готов выложить порядка 30 миллионов фунтов стерлингов.
Отметим, что «Манчестер Сити» был близок к приобретению футболиста «святых» летом.