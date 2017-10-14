Матч против «Хетафе» стал сотым для Зидана на посту главного тренера «Реала»

«Реал» в матче восьмого тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Хетафе» – 2:1.

Эта встреча стала сотой для Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

Напомним, что французский специалист возглавил сливочных в январе 2016 года. Под его руководством команда выиграла семь трофеев (дважды Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны, чемпионат Испании и Клубный чемпионат мира).