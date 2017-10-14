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    Матч против «Хетафе» стал сотым для Зидана на посту главного тренера «Реала»

    «Реал» в матче восьмого тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Хетафе» – 2:1.

    Эта встреча стала сотой для Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

    Напомним, что французский специалист возглавил сливочных в январе 2016 года. Под его руководством команда выиграла семь трофеев (дважды Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны, чемпионат Испании и Клубный чемпионат мира).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 октября 2017, 20:30

      за Зидана ,но не за кришти.... у меня только один ро в реале... это легендарный РОНАЛДО из Бразилии

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