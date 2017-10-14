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    Голы Козлова и Ташаева принесли «Динамо» три очка в матче со «СКА-Хабаровском»

    Сегодня на стадионе «Арена-Химки» состоялся матч 13-го тура РФПЛ, в котором «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровском». Вашему вниманию все голы этой встречи.

    1:0 – Козлов, 18

    2:0 – Ташаев, 78

    Источник: РПЛ

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    14.10.2017 15:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 14 октября 2017, 18:57

      Мои поздравления,так держать,будем гордо нести флаг ментовскага спорта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2017, 17:17

      Да, Ташаев хорош! И навес на Козлова ювелирный сделал, и гол фактически индивидуально забил!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 14 октября 2017, 17:17

      Хорошие голы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 14 октября 2017, 16:25

      Молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 14 октября 2017, 16:11

      Хохлова с почином!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 18:34

      Жалкий, осеннее обострение лечи )

      5
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