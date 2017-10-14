Голы Козлова и Ташаева принесли «Динамо» три очка в матче со «СКА-Хабаровском»

Мои поздравления,так держать,будем гордо нести флаг ментовскага спорта.
Сегодня на стадионе «Арена-Химки» состоялся матч 13-го тура РФПЛ, в котором «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровском». Вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Козлов, 18
GIF-ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ДинамоСКА 1:0 18' Алексей Козлов pic.twitter.com/Mjlk6PxXjR— РФПЛ (@rfpl) 14 октября 2017 г.
2:0 – Ташаев, 78
GIF-ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #ДинамоСКА 2:0 78' Александр Ташаев pic.twitter.com/6Do6cjGcS3— РФПЛ (@rfpl) 14 октября 2017 г.