Голы Козлова и Ташаева принесли «Динамо» три очка в матче со «СКА-Хабаровском»

Сегодня на стадионе «Арена-Химки» состоялся матч 13-го тура РФПЛ, в котором «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровском». Вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Козлов, 18

2:0 – Ташаев, 78