Салах, Коутиньо и Фирмино – в атаке «Ливерпуля», Лукаку и Марсьяль сыграют впереди у «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч восьмого тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Коутиньо, Фирмино.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

Поединок состоится сегодня, 14 октября, на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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