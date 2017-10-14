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    Салах, Коутиньо и Фирмино – в атаке «Ливерпуля», Лукаку и Марсьяль сыграют впереди у «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч восьмого тура АПЛ.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Коутиньо, Фирмино.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

    Поединок состоится сегодня, 14 октября, на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    14.10.2017 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      red-killer 14 октября 2017, 13:58

      МЮ возьмёт три очка.

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    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 14 октября 2017, 13:52

      Ставлю на ничью..

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