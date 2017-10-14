Алли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли готов продлить контракт с клубом. Как сообщается, футболист хочет стать самым высокооплачиваемым в команде. Хавбек настаивает на зарплате в 160 тысяч фунтов стерлингов в неделею.

«Шпоры» стремятся к пролонгации соглашения, несмотря на то, что нынешний контракт Алли действителен четыре года. Ранее сообщалось о готовности «Барселоны» подписать футболиста.

Алли в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.