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    Алли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли готов продлить контракт с клубом. Как сообщается, футболист хочет стать самым высокооплачиваемым в команде. Хавбек настаивает на зарплате в 160 тысяч фунтов стерлингов в неделею.

    «Шпоры» стремятся к пролонгации соглашения, несмотря на то, что нынешний контракт Алли действителен четыре года. Ранее сообщалось о готовности «Барселоны» подписать футболиста.

    Алли в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2017 07:29
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 октября 2017, 16:30

      только после ухода Кейна)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 14 октября 2017, 07:36

      Давно надо было этого требовать, красава.

      0
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