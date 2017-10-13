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    Бубнов: «Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».

    Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    «Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку», которому нужно было передохнуть и подлечиться. Через матч в Грозном красно-белые будут готовиться к «Севилье». Группа атаки гостей сильнее, вдобавок у хозяев не сыграют Иванов и Швец. Думаю, «Спартак» забьет больше», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.10.2017 15:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 18:46

      надеюсь так и будет. Вперед Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 17:30

      пожелаем удачи сегодня нашим гладиаторам

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 16:25

      Как ни странно но на этот раз я с бубном согласен.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Диктор 13 октября 2017, 17:48

      Его похоже все-таки встретили в подворотне...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 октября 2017, 15:49

      Поставил, Спартак забьет 1-2 гола, если не пропустят, то выиграют.

      16
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 октября 2017, 15:40

      Правильно думаете, товарищ Бубнов.

      19
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 15:36

      Для Спартака матч во многом определяющий!!
      Нужно победное подтверждение, что период неровной игры позади, нужны очки и нужно проверить готовность к испанцам!... Предположу, что Спартак просто забьёт, а не больше!!... Пропускать нет необходимости!!...))

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