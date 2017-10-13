Бубнов: «Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».

Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку», которому нужно было передохнуть и подлечиться. Через матч в Грозном красно-белые будут готовиться к «Севилье». Группа атаки гостей сильнее, вдобавок у хозяев не сыграют Иванов и Швец. Думаю, «Спартак» забьет больше», – сказал Бубнов.