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Бубнов: «Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку»

13 октября 2017, 15:28
7

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».

Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Перерыв должен пойти на пользу «Спартаку», которому нужно было передохнуть и подлечиться. Через матч в Грозном красно-белые будут готовиться к «Севилье». Группа атаки гостей сильнее, вдобавок у хозяев не сыграют Иванов и Швец. Думаю, «Спартак» забьет больше», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Бубнов Александр
Комментарии (7)
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insider_retro
1507898198
Для Спартака матч во многом определяющий!! Нужно победное подтверждение, что период неровной игры позади, нужны очки и нужно проверить готовность к испанцам!... Предположу, что Спартак просто забьёт, а не больше!!... Пропускать нет необходимости!!...))
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Одинокий волк Маквейд
1507898422
Правильно думаете, товарищ Бубнов.
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Сибирь за Спартак
1507898983
Поставил, Спартак забьет 1-2 гола, если не пропустят, то выиграют.
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Диктор
1507901159
Как ни странно но на этот раз я с бубном согласен.
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Полная Канистра
1507905032
пожелаем удачи сегодня нашим гладиаторам
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OfaZavr
1507909569
надеюсь так и будет. Вперед Спартак!
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