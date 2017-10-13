Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иньеста опасается «Атлетико»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста призвал партнеров по команде отнестись к предстоящему матчу с мадридским «Атлетико» с максимальной осторожностью, чтобы добиться положительного результата.

    «Этот матч будет проходить на фоне только что состоявшегося референдуму о независимости Каталонии. «Атлетико» – это та команда, которая требует от тебя отдачи на двести процентов. И если мы не будем на должном уровне, у нас не будет шансов.

    Нам нужно будет сыграть на максимальном уровне, чтобы сохранить дистанцию с преследующими нас командами», – заявил Иньеста в эфире Catalunya Radio.

    Матч восьмого тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 14 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2017 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 13 октября 2017, 18:00

      Он прав,матрасники опасный соперник не только Барсу но и Реалу тоже.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11