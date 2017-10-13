Иньеста опасается «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста призвал партнеров по команде отнестись к предстоящему матчу с мадридским «Атлетико» с максимальной осторожностью, чтобы добиться положительного результата.

«Этот матч будет проходить на фоне только что состоявшегося референдуму о независимости Каталонии. «Атлетико» – это та команда, которая требует от тебя отдачи на двести процентов. И если мы не будем на должном уровне, у нас не будет шансов.

Нам нужно будет сыграть на максимальном уровне, чтобы сохранить дистанцию с преследующими нас командами», – заявил Иньеста в эфире Catalunya Radio.

Матч восьмого тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 14 октября.