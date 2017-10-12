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    Эмери: «ПСЖ» будет помогать Неймару завоевать «Золотой мяч»

    Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что его команда будет всячески содействовать нападающему Неймару в борьбе за главный индивидуальный приз в футболе – «Золотой мяч».

    «Мы хотим, чтобы он был лучшим. Поэтому будем помогать ему становиться таковым и, следовательно, претендовать и выигрывать «Золотой мяч». Хотя в мире много хороших игроков, с которыми Неймару придется конкурировать», – сказал Эмери.

    Бразилец за шесть игр текущего сезона Лиги 1 забил семь голов.

    Источник: L' Equipe

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    12.10.2017 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 23:27

      Опять коррупция ....

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 октября 2017, 22:41

      Он бегунок, из одной команды в другую. Футбол, это игра, где Золотой мяч дают, как в Нобеле, не сразу, и не за один финт, и даже не за десяток голов, а за верность своей профессии. ПСЖ команда искусственная, это даже не Бордо, завтра докажут криминал шейхов и и господин Неймар тютю. И он долго будет сожалеть о предательстве Барселоны. Пресса есть наша беда, которая разносит рекламную дрянь.

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