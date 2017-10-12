Эмери: «ПСЖ» будет помогать Неймару завоевать «Золотой мяч»

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что его команда будет всячески содействовать нападающему Неймару в борьбе за главный индивидуальный приз в футболе – «Золотой мяч».

«Мы хотим, чтобы он был лучшим. Поэтому будем помогать ему становиться таковым и, следовательно, претендовать и выигрывать «Золотой мяч». Хотя в мире много хороших игроков, с которыми Неймару придется конкурировать», – сказал Эмери.

Бразилец за шесть игр текущего сезона Лиги 1 забил семь голов.