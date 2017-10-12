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    Фанат «Селтика», напавший на Мбаппе, остался без футбола на четыре года

    Суд Шотландии вынес решение по делу болельщика «Селтика» Джона Хаттона, который попытался напасть на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе во время матча Лиги чемпионов, сообщает BBC. Французский футболист не пострадал, а сама игра завершилась победой парижан со счетом 5:0.

    Согласно вынесенному решению, 21-летний болельщик не сможет посещать стадионы в ближайшие четыре года. Кроме того, Хаттон признал, что был пьян еще с утра в тот день. За это он должен будет выполнить 160 часов общественных работ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 11:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 12 октября 2017, 15:36

      Да ему вообще повезло, что не посадили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 11:57

      Это он от отчаяния и зависти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2017, 11:42

      вот так бы и у нас

      1
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      ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Decorhome 12 октября 2017, 11:56

      Нападали или наказывали ?

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      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:23

      наказывали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Плюня 12 октября 2017, 11:07

      красава

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