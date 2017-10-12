Фанат «Селтика», напавший на Мбаппе, остался без футбола на четыре года

Суд Шотландии вынес решение по делу болельщика «Селтика» Джона Хаттона, который попытался напасть на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе во время матча Лиги чемпионов, сообщает BBC. Французский футболист не пострадал, а сама игра завершилась победой парижан со счетом 5:0.

Согласно вынесенному решению, 21-летний болельщик не сможет посещать стадионы в ближайшие четыре года. Кроме того, Хаттон признал, что был пьян еще с утра в тот день. За это он должен будет выполнить 160 часов общественных работ.