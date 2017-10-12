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  • Фанат «Селтика», напавший на Мбаппе, остался без футбола на четыре года

Фанат «Селтика», напавший на Мбаппе, остался без футбола на четыре года

12 октября 2017, 11:02
6

Суд Шотландии вынес решение по делу болельщика «Селтика» Джона Хаттона, который попытался напасть на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе во время матча Лиги чемпионов, сообщает BBC. Французский футболист не пострадал, а сама игра завершилась победой парижан со счетом 5:0.

Согласно вынесенному решению, 21-летний болельщик не сможет посещать стадионы в ближайшие четыре года. Кроме того, Хаттон признал, что был пьян еще с утра в тот день. За это он должен будет выполнить 160 часов общественных работ.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Селтик Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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Плюня
1507795634
красава
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Decorhome
1507797726
вот так бы и у нас
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DOCTOR PENALTY
1507798633
Это он от отчаяния и зависти.
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Евгений Агеев
1507811781
Да ему вообще повезло, что не посадили!
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