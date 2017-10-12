Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экс-форвард «Интера» Адриано готов возобновить карьеру

    Экс-форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано готов вернуться в большой футбол. Бразилец в ближайшее время приступит к тренировкам, чтобы привести себя в форму.

    «Я начну тренироваться без команды, чтобы привести себя в форму к январю. Я просто не могу завершить карьеру.

    Готов играть на самом высоком уровне. Конечно, я понимаю, что мне нужно стать более упорным. Я хочу сделать это для себя, показать, что могу достичь своего предела», – приводит слова Адриано Globo.

    Последний раз футболист выходил на поле в составе клуба МЛС «Майами», который 35-летний футболист покинул в мае 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2017, 14:10

      Только если к уткину в команду эгриси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 11:35

      1-2 сезона ярко вполне может провести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 12 октября 2017, 10:52

      Уже поздно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 октября 2017, 08:48

      поздновато ты опомнился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2017, 08:21

      на дозу не хватает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 07:23

      ну да,конечно...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11