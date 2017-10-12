Экс-форвард «Интера» Адриано готов возобновить карьеру

Экс-форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано готов вернуться в большой футбол. Бразилец в ближайшее время приступит к тренировкам, чтобы привести себя в форму.

«Я начну тренироваться без команды, чтобы привести себя в форму к январю. Я просто не могу завершить карьеру.

Готов играть на самом высоком уровне. Конечно, я понимаю, что мне нужно стать более упорным. Я хочу сделать это для себя, показать, что могу достичь своего предела», – приводит слова Адриано Globo.

Последний раз футболист выходил на поле в составе клуба МЛС «Майами», который 35-летний футболист покинул в мае 2016 года.