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    «Реал» готов отдать «Тоттенхэму» Бензема, Модрича и Бэйла в обмен на Кейна

    Мадридский «Реал» продолжает искать варианты заполучить форварда английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Так, Daily Star стало известно, что испанцы готовы ради британца отдать «шпорам» Карима Бензема, Луку Модрича и Гарета Бэйла.

    В то же время, как писал ранее «Бомбардир», сливочные готовы обеспечить сделку и денежной компенсацией в размере 200 миллионов евро.

    Отметим, что в 2017 году Кейн в среднем забивает каждые 72 минуты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 21:43
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 12 октября 2017, 12:45

      в Тоттенхэме уже есть свой Модрич это Эриксен ничем не уступающий хорвату двоих таких игроков нет смысла держать в команде

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 октября 2017, 09:39

      успокойтесь, это же "Daily Star"

      0
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 12 октября 2017, 08:36

      Бред. Модрич - мозг и мотор Реала. Его ни за что не отдадут. Бензема любимчик Переса, так что тоже не верится. Более менее реальным выглядит вариант с Бэйлом. Но сам Бэйл может не захотеть. Он, очевидно, захочет в топ-клуб.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 12 октября 2017, 08:28

      утятина

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 12 октября 2017, 06:12

      Бла бла бла...

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 октября 2017, 01:58

      Бэйла и Бензема хватит за глаза. Модрич и самому реалу сгодится.

      2
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      Рейтинг: +201

      falanor 12 октября 2017, 00:40

      бред сивой кобылы. двоих я еще с трудом понимаю, но чтобы троих - хрень полная

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 октября 2017, 00:39

      " Барселона " и " Реал " ныне в Европе , как " Спартак " и " Динамо " ( Киев ) в СССР , скупают всех , лишь бы не достались соперникам .......... сколько хороших игроков это сгубило .

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 октября 2017, 00:29

      Это бред !

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 октября 2017, 00:24

      ЭТО БИЗНЕС....

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