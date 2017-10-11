«Реал» готов отдать «Тоттенхэму» Бензема, Модрича и Бэйла в обмен на Кейна

Мадридский «Реал» продолжает искать варианты заполучить форварда английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Так, Daily Star стало известно, что испанцы готовы ради британца отдать «шпорам» Карима Бензема, Луку Модрича и Гарета Бэйла.

В то же время, как писал ранее «Бомбардир», сливочные готовы обеспечить сделку и денежной компенсацией в размере 200 миллионов евро.

Отметим, что в 2017 году Кейн в среднем забивает каждые 72 минуты.