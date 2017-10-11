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    Пареха пропустит первый матч со «Спартаком»

    Защитник испанской «Севильи» Николас Пареха не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» (17 октября). Причина – операция по удалению паховой грыжи.

    Отметим, что с 2010 по 2013 годы аргентинец выступал за красно-белых, проведя в РФПЛ 47 матчей и забив три гола. В составе россиян Пареха стал серебряным призером чемпионата России.

    «Севилья» лидирует в группе, «Спартак» идет на третьем месте.

    Источник: ФК «Севилья»

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    11.10.2017 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 12 октября 2017, 11:26

      Согласен, отморозки везде есть.
      Крепыш. Здоровья вам.

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 12 октября 2017, 08:28

      Победы Спартаку

      0
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 12 октября 2017, 00:54

      Здоровья! Я думаю Спартаку от этого легче не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 11 октября 2017, 22:13

      здоровья КАПИТАНУ между прочим,жаль ,но ничего для нас это плюс ,а встретимся на Месталье в ответке обязательно)

      4
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 21:48

      Парехе _ здоровья . Спартаку - ПОБЕДЫ !!!

      7
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