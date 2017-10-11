Пареха пропустит первый матч со «Спартаком»

Защитник испанской «Севильи» Николас Пареха не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» (17 октября). Причина – операция по удалению паховой грыжи.

Отметим, что с 2010 по 2013 годы аргентинец выступал за красно-белых, проведя в РФПЛ 47 матчей и забив три гола. В составе россиян Пареха стал серебряным призером чемпионата России.

«Севилья» лидирует в группе, «Спартак» идет на третьем месте.