Мейрелеш может перейти в «Лестер» или «Вест Бромвич»

он в Лацио вроде уже, не играл год практически, непонятно зачем нужен данный игрок в свои почти 35, который в чемпионате Турции и то пол года на скамейке сидел
Португалец Рауль Мейрелеш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается. К свободному агенту проявляют интерес «Лестер» и «Вест Бромвич». Последним клубом 34-летнего хавбека был «Фенербахче», который он покинул в конце сезона-2015/16.
Игрок также имеет варианты переезда в Италию или Испанию. В АПЛ футболист известен по выступлениям за «Ливерпуль».