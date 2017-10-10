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    Мейрелеш может перейти в «Лестер» или «Вест Бромвич»

    Португалец Рауль Мейрелеш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается. К свободному агенту проявляют интерес «Лестер» и «Вест Бромвич». Последним клубом 34-летнего хавбека был «Фенербахче», который он покинул в конце сезона-2015/16.

    Игрок также имеет варианты переезда в Италию или Испанию. В АПЛ футболист известен по выступлениям за «Ливерпуль».

    Источник: Tribalfootball

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    10.10.2017 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 октября 2017, 17:34

      он в Лацио вроде уже, не играл год практически, непонятно зачем нужен данный игрок в свои почти 35, который в чемпионате Турции и то пол года на скамейке сидел

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