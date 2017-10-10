Мейрелеш может перейти в «Лестер» или «Вест Бромвич»

Португалец Рауль Мейрелеш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается. К свободному агенту проявляют интерес «Лестер» и «Вест Бромвич». Последним клубом 34-летнего хавбека был «Фенербахче», который он покинул в конце сезона-2015/16.

Игрок также имеет варианты переезда в Италию или Испанию. В АПЛ футболист известен по выступлениям за «Ливерпуль».