Adidas решил разорвать контракт с «Миланом»

«Милан» рискует потерять одного из своих спонсоров. Как сообщается, компания Adidas намерена летом разорвать контракт с клубом. Немецкий бренд спортивной одежды является постоянным поставщиком экипировки для миланцев с 1998 года.

Нынешний контракт рассчитан на 19,7 миллионов евро и рассчитан до 2023 года. Однако Adidas имеет право досрочно прекратить сотрудничество, чем и собирается воспользоваться. Ранее с «Миланом» прекратил сотрудничать автомобильный концерн Audi.