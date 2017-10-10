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    Adidas решил разорвать контракт с «Миланом»

    «Милан» рискует потерять одного из своих спонсоров. Как сообщается, компания Adidas намерена летом разорвать контракт с клубом. Немецкий бренд спортивной одежды является постоянным поставщиком экипировки для миланцев с 1998 года.

    Нынешний контракт рассчитан на 19,7 миллионов евро и рассчитан до 2023 года. Однако Adidas имеет право досрочно прекратить сотрудничество, чем и собирается воспользоваться. Ранее с «Миланом» прекратил сотрудничать автомобильный концерн Audi.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2017 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 октября 2017, 16:33

      кто носит адидас то настоящий .......

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 16:05

      Все отвернулись от неудачников миланских!)
      Папик Берлускони перестал проталкивать везде, и все - приплыли.

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 10 октября 2017, 15:54

      Зима близко, скоро распродажа

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