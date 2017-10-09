Источник: Иньеста сможет уйти из «Барселоны», несмотря на пожизненный контракт с клубом

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет покинуть каталонский клуб, несмотря на ранее подписанный пожизненный контракт.

По информации источника, в соглашении имеется пункт, согласно которому 33-летний испанец может покинуть команду по собственному желанию. При этом о своем намерении игрок должен оповестить руководство до 30 апреля каждого года.

Иньеста является воспитанником «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых полузащитник выступает с 2002 года.