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    Источник: Иньеста сможет уйти из «Барселоны», несмотря на пожизненный контракт с клубом

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет покинуть каталонский клуб, несмотря на ранее подписанный пожизненный контракт.

    По информации источника, в соглашении имеется пункт, согласно которому 33-летний испанец может покинуть команду по собственному желанию. При этом о своем намерении игрок должен оповестить руководство до 30 апреля каждого года.

    Иньеста является воспитанником «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых полузащитник выступает с 2002 года.

    Источник: Sport.es

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    09.10.2017 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 октября 2017, 08:12

      Чудики, почему Хави отпустили, надо было и ему такой же контракт предложить! Игрок та еще 2 года играл намного лучше того же Ракитича, Гомеша и вечно травмированного Рафиньи!!!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 10 октября 2017, 00:02

      Знакомьтесь, источника зовут Н. Арустамян..Знаменитый провидец знаменитого канала...

      1
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      Рейтинг: +70673

      insider_retro 9 октября 2017, 23:05

      Уведомление 1 апреля ежегодно было бы более весомым!!..))

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 9 октября 2017, 22:51

      ну и тупая новость...

      0
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